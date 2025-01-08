В Украине выросла бедность с начала полномасштабной войны

В то же время глубокая бедность, то есть количество людей на грани выживания, увеличилась в 7 раз, пишет 24 канал со ссылкой на доктора экономических наук, заведующую отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмилу Черенько.

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Эксперт привела данные макроэкономического и монетарного обзора Национального банка Украины. Эта информация свидетельствует о том, что зарплаты в Украине в 2024 году действительно выросли.

Так в третьем квартале прошлого года номинальные зарплаты увеличились на 22,3%, а реальные - на 14,2%. Кроме того, с 1 апреля 2024 года минимальная зарплата выросла с 7 100 гривен до 8 000 гривен.

Но минимальная пенсия остается на уровне 2 361 гривны. А это малая сумма для пожилых людей, которые не работают и не имеют поддержки родственников.

Черненко объяснила, что с 2022 до 2023 года уровень бедности в Украине вырос в 1,7 раза. Это не является критически важным для страны в состоянии войны. Однако людей, оказавшихся на грани выживания, стало больше в 7 раз. Их количество выросло с 1,3% в 2021 году до 8,8% в 2023-м.

Заметьте! Ученая отметила, что на сегодня ситуация критическая даже не для тех, кто работает, а для тех, кто не имеет помощи от родственников и живет не минимальные социальные трансферты.