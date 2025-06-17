Чего ждать от курса доллара к гривне

Любые курсовые прогнозы пока остаются ограниченными, поскольку не способны в полной мере учитывать текущие военные и экономические обстоятельства как в Украине, так и за ее пределами. Поэтому к оценке валютных колебаний следует подходить осторожно, считает вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов, передает 24 Канал.

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Он отмечает, что во втором полугодии начнется процесс формирования государственного бюджета на 2026. При этом, окончательный объем поддержки на следующий год еще не определен, что добавляет неопределенности в прогнозе.

В течение последних месяцев валютные тренды на мировых рынках неоднократно менялись. Однако благодаря особому валютному режиму в Украине мы не видим значительных провалов или стремительного роста курса доллара. В то же время курс евро будет пропорционален мировой стоимости этой валюты,

– считает эксперт.

По его прогнозу, до конца года официальный курс доллара может достичь уровня 43 – 44 гривны.

доллара может достичь уровня 43 – 44 гривны. Это означает, что с июля по декабрь курс вырастет примерно на 2,5 – 5%.

При этом Мамедов исключает резкие колебания на валютном рынке Украины. Он отметил, что действующий режим "управляемой гибкости" полностью оправдывает себя: на рынке отсутствуют хаотичные или "аритмичные" колебания.

Примечательно! В проект бюджета на 2026 год будет заложен усредненный курс доллара, который может стать ориентиром для валютного рынка.

Каким будет уровень учетной ставки в 2025 году

До конца года НБУ может снизить учетную ставку по трехмесячным депозитным сертификатам и другие монетарные инструменты на 1 – 1,5%. Это может произойти на фоне экономического роста и замедления инфляции до 9%,

Снижение учетной ставки до 14 – 14,5% позволит банкам активнее развивать различные кредитные программы – прежде всего кредиты для малого и среднего бизнеса, ипотеку и автокредиты, ведь стоимость привлеченных средств под кредитные программы снизится,

– отметил Мамедов.