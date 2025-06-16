Курс валют в банках
- По состоянию на утро 16 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,15 гривны (-2 копейки против 13 июня) и продажа по 41,70 гривны (-5 копеек).
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- Покупка евро проходит по 47,60 гривны (+18 копеек), продажа – по 48,30 гривны (+10 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,54 гривны (+6 копеек), а продать по 41,48 гривны (+2 копейки).
- Покупка евро по 48,06 гривны (+12 копеек), а продажа по 48,16 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают в среднем по: 40,62 гривны (-45 копеек), а продают по 41,55 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 47,47 гривны (-20 копеек), а продают по 48,42 гривны (+1 копейка).
Будет ли меняться евро на этой неделе
Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что евро будет на уровне 45,50 – 47,50 гривны за валюту на этой неделе. А формировать его будут мировые тренды, например торги пары доллар/евро.
Сейчас соотношение этих валют является более или менее адекватным экономической ситуации в мире, вызванной "таможенным новаторством" США: 1 евро = 1,12 – 1,15 доллара.
Кроме того, банкир замечает, что сейчас менять доллар и евро не стоит, ведь нет причин для обесценивания доллара.