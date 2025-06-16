Курс валют у банках

Станом на ранок 16 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,15 гривні (-2 копійки проти 13 червня) та продаж по 41,70 гривні (-5 копійок).

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Купівля євро проходить по 47,60 гривні (+18 копійок), продаж – по 48,30 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,54 гривні (+6 копійок), а продати по 41,48 гривні (+2 копійки).

(+6 копійок), а продати (+2 копійки). Купівля євро по 48,06 гривні (+12 копійок), а продаж по 48,16 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,62 гривні (-45 копійок), а продають по 41,55 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.

(-45 копійок), а продають (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 47,47 гривні (-20 копійок), а продають по 48,42 гривні (+1 копійка).

Чи буде змінюватися євро цього тижня

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що євро буде на рівні 45,50 – 47,50 гривні за валюту цього тижня. А формуватиме його світові тренди, як-от торги пари долар/євро.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Наразі співвідношення цих валют є більш-менш адекватним економічній ситуації в світі, викликаній "митним новаторством" США: 1 євро = 1,12 – 1,15 долара.

Крім того, банкір зауважує, що зараз змінювати долар та євро не варто, адже немає причин для знецінення долара.