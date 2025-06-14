Взимку 2025 року Україна стикнулася із рекордно низькими запасами газу. Відтак, НАК "Нафтогазу" довелося завчасно наповнювати сховища за завищеними цінами. Тож влітку 2024 року НАК замість того, щоб закачувати газ по 300 доларів за 1000 кубів був змушений у цій ситуації закуповувати його вже по 700 доларів.

Цікаво, що попередження щодо дефіциту енергоресурсів під час цього опалювального сезону були неодноразові. Ще наприкінці лютого 2025 року повідомлялося, що Україні доведеться докуповувати декілька мільярдів кубічних метрів газу для проходження опалювального сезону.

24 Канал дізнався, чому Україні не вдалося пройти зиму з власними запасами газу, які це матиме наслідки цього сезону та який обсяг газу доведеться закачувати цьогоріч.

Які проблеми можуть виникнути в Україні цієї зими

Про брак газу в українських газосховищах розповів і президент Зеленський під час онлайн-зустрічі із журналістами на початку червня. Він додав, що Україні бракує половини обсягу.

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Пізніше, 11 червня, Володимир Зеленський під час саміту "Україна – Південна Європа" закликав західних партнерів додатково закачати об'єм газу в українські газосховища.

Володимир Зеленський Президент України Через те, що завдавалися удари і по сховищах, і по нашій газовій інфраструктурі, і по видобутку – допомагаємо і фінансово, і кредитами приватному сектору відновлюватися і просимо у лідерів допомоги щодо додаткового об’єму закачки газу у наші газосховища. Над цим ми працюємо з різними країнами.

Цікаво, що у розмові з 24 Каналом експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар розповів, що сезон щодо закупівлі газу, якщо рахувати з середини квітня, триває вже практично 2 місяці.

І кожен опалювальний сезон насправді закінчується зі зменшеними запасами газу.

Однак під час попередніх опалювальних сезонів використовувалися ще запаси, які були у підземних сховища, так звані перехідні залишки. А після цього опалювального сезону такої можливості в України вже немає.

Михайло Гончар Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Ми добили рекорд із мінімізації перехідного залишку. Тому цьогоріч дійсно доведеться закачувати більше, ніж зазвичай. І тим більше, що з огляду на пошкодження російських атак на видобувну інфраструктуру на Харківщині та Полтавщині, ми не зможемо забезпечити наступний опалювальний сезон виключно газом внутрішнього видобутку.

Відтак, має здійснюватися імпорт газу для закачування до підземних сховищ, і, на його думку, у цьому проблем технічного плану не вбачається.

Газ у Європі є. Однак його ціна дещо вища, ніж, наприклад, торік. Але це пов'язано з тим, що в європейських країнах в минулому опалювальному сезоні було підвищено використання газу,

– підсумовує Гончар.

Відповідно до цієї ситуації, трейдери використовують це у своїх цілях й ціна стає вищою.

Важливо! За даними Reuters, Україні може знадобитися імпортувати 6,3 мільярда кубометрів газу цієї зими.

Які поточні ціни на газ на європейських хабах

Експерт з енергетики Андрій Урста для 24 Каналу розповів, що ціни на спотовому ринку нідерландського хабу TTF коливаються в межах 34 – 36 євро за мегават-годину, а це близько 17 – 18 гривень за кубометр.

Андрій Урста Генеральний менеджер у сфері розвитку ринків DiXi Group Ціни на газ з поставкою в наступному місяці знаходяться в тому ж діапазоні. Також слід враховувати вартість транспортування газу до кордону України – це додаткові 2 – 3 євро за мегават-годину або 1 – 1,5 гривні на одному кубічному метрі.

Як пояснює Урста, український оператор ГТС також стягує тариф на транспортування газу – це ще 0,5 гривні на кубічному метрі. Крім того, імпортований газ закачуватиметься в сховища – це знову ж таки підвищує кінцеву ціну через витрати на зберігання, закачування і відбір з підземних сховищ газу.

Основним шляхом для дешевшої закупівлі газу є укладення довгострокових контрактів на поставку ресурсу. Проте слід мати на увазі, що ціна на спотових ринках може і різко падати, а таким чином може бути в певні періоди вигіднішою за довгострокові контракти,

– додає пан Андрій.

Ще один спосіб отримати кращі цінові умови при імпорті блакитного палива – це участь українських компаній у платформі спільних закупівель природного газу AggregateEU.

Вона дозволяє агрегатувати заявки на закупівлю газу, таким чином посилюючи позиції покупців у переговорах з потенційними продавцями.

Чи буде наступна зима важкою

Експерт з енергетики Святослав Павлюк зауважує в коментарі 24 Каналу, що очікувати легкого проходження цьогорічного зимового періоду не варто.

Ця зима може бути навіть важчою, аніж торік. І головною причиною такого песимістичного прогнозу – дефіцит видобування газу.

Святослав Павлюк Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Раніше закупівля газу перекривалася дохідною частиною компанії, яку вона отримувалася за рахунок сплати за послуги. Однак на сьогодні це, по суті, субсидіювання. Зараз доходів немає, бо частина будівництва розбита тощо.

Михайло Гончар також пояснює, що хоч дефіциту газу на ринку немає, але залишається проблема, яка пов'язана з тим, де знайти фінансові ресурси для закупівлі. Він нагадує, що ніхто не збирається робити благодійні закупівлі енергоресурсів для України.

На його думку, потрібно використовувати резерви та спрямовувати кошти на купівлю газу, які, наприклад, є у рамках Міністерства енергетики.

Йдеться про кошти для іншої державної компанії "Енергоатому", які планують витратити на купівлю 2 атомних російських реакторів з Болгарії.

Це абсолютно непотрібний підхід, але гроші на це знайшли. Тепер потрібно, щоб вони були переорієнтовані з непотребу на те, що нам потрібно,

– додає пан Михайло.

Що вже робить Україна для стабільного забезпечення газу взимку

Андрій Урста підсумовує, що для безпеки постачання в наступному опалювальному сезоні уряд та енергетичні компанії вживають низку заходів, як-от закупівля газу на зовнішніх ринках та залучення фінансування для цих цілей, а також відновлення видобувних активів після російських атак.

"Нафтогаз" залучив кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку в розмірі 270 мільйонів євро та грант від Норвегії на 140 мільйонів євро саме для закупівлі імпортного газу. Також компанія уклала низку контрактів на купівлю газу обсягом 300 мільйонів кубометрів з польською Orlen,

– каже він.

Крім того, імпортний ресурс газу намагається закупити оператор ГТС – 10 червня компанії вперше вдалося придбати 1 мільйон кубометрів ресурсу на "Українській енергетичній біржі".

Не забуваємо, що масовані атаки на об'єкти газовидобутку в лютому – березні 2025 року призводили до скорочення виробничих показників на 40% в окремі періоди,

– додає Урста.

Саме тому уряд вжив певні заходи для пришвидшення робіт: у кінці квітня окремою постановою дозволено відновлювати пошкоджені об'єкти видобутку без проведення низки процедур.

Скільки Україні потрібно закачати газу

Відомо. що мінімальний показник потрібного обсягу газу встановлено на рівні 12,60 мільярда кубометрів газу. А нині з цього рівня є практично лише половина, каже Михайло Гончар.

Але, як я і зазначив, сезон закачування газу, в принципі, ще триває. І триватиме до початку листопада. Тобто у нас ще практично 5 місяців. І якщо нинішній темп закачування збережеться, то Україна ось цей мінімальний показник у 12,60 мільярда наповнить у газосховища,

– запевняє пан Михайло.

І навіть попри рівень мінімального показника газу сховищах, Гончар радить запастися й закачати до 15 мільярдів кубометрів газу.

Ми зараз споживаємо в принципі загалом той обсяг газу, який ми і видобуваємо на рік. Тоді виникає питання: чому ми закуповуємо газ, якщо нам його вистачає? Але відповідь полягає у тому, що споживання газу не несе співмірний характер. Влітку споживається менше, а взимку – пік споживання,

– зауважує Гончар.

Натомість Андрій Урста каже, що потрібний обсяг залежатиме від низки чинників, які проблематично прогнозувати, зокрема, динаміку російських атак на газову інфраструктуру і українську спроможність усувати її наслідки.

Наш аналітичний центр оцінює таку потребу в 14 – 15 мільярдів кубометрів. Ці обсяги дозволять забезпечити покриття попиту та створять "запас" у 1,5 – 2 мільярдів кубометрів на випадок непередбачуваного зростання потреб у відборі, що критично важливо в умовах російських атак,

– підсумовує Урста.

Зверніть увагу! Порівняно з європейськими газосховищами, в Україні вони заповнені всього на 22% від потрібного обсягу. Однак всі 100% заповнення українцям не потрібні, адже за останні 10 років споживання газу суттєво знизилося. А тому 50% заповнення на сьогодні є більш як достатньо, каже Святослав Павлюк.

Чи зросте тариф на газ для споживачів

Не дивно, що питання закупівлі газу викликає занепокоєння щодо тарифу на газ для населення. За словами Святослава Павлюка, якщо тариф на газ змінювати, то це варто робити зараз, а не взимку.

Зараз наша країна живе ілюзією того, що газ дешевий. Однак вони не бачать ті крос-субсидії, які робить і "Нафтогаз", і Укргазвидобування, і оператори газотранспортної системи. І на момент, коли компанії вже не мають коштів й не мають можливості засубсидувати, то фінансувати доводиться або державі напряму, або ж підіймати вартість для населення,

– пояснює експерт Павлюк.

Розв'язанням цього питання Павлюк називає скасування зобов'язання для компаній постачати енергію, газ за ціною, нижче, аніж на ринку. Згідно із законом, уряд мав би компенсувати їм це покладання спеціальних обов'язків, однак, на жаль, цього не відбувається.

Андрій Урста спрогнозував, що зростання тарифу на газ навряд чи відбудеться. І мораторій на таке підвищення закріплено на рівні закону, ухваленого в 2023 році.

Щодо інших категорій споживачів, які отримують газ за регульованими цінами, таке зростання можливе, але воно може нести ризики зростання заборгованості,

– зауважує енергетичний експерт DiXi.

Разом з тим, можна очікувати, що перегляд тарифів на тепло буде реальним для осінньо-зимового періоду 2026 – 2027 років.

У якому стані газосховища України

По українських газосховищах вже завдавали не мало ударів, починаючи з березня минулого року. Попри це, в України достатньо розвантажена і розосереджена мережа підземних сховищ. Тому знищити їх повністю – надзвичайно важке завдання.

Для цього потрібно дуже багато коштів та засобів ураження, а Росія попри все має цей запас небезмежний. І враховуючи спроби знищити енергосистему України у 2022, 2023 та 2024 роках, то вони були лише частково успішними,

– наголошує Михайло Гончар.

Річ у тім, що енергосистеми, як електроенергетична, так і газова, створювалися ще у радянський час. При їхньому створенні враховувалося, що вони повинні бути з достатніми запасами потужності для того, щоб витримати навіть ядерну війну.

Звичайно, що це не означає, що Росія припинить докладати зусилля, аби зруйнувати об'єднану енергосистему, але це означає, що вони не можуть досягнути у цьому 100% результату,

– каже пан Михайло.

Чому минулу зиму не вдалося пройти власними силами

Опалювальний сезон 2024 – 2025 років Україна мала пройти, використовуючи лише енергетичні ресурси, які видобула самостійно. Про це говори і на рівні вищого керівництва країни.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що країна насправді має достатньо газу для забезпечення потреб населення, теплокомуненерго та бюджетних установ.

Те саме казав тепер вже колишній очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов, який підтверджував, що Україна здатна пройти опалювальний сезон без імпорту газу, а видобуток всередині країни покриє всі потреби, а у сховищах достатньо запасів.

Втім якщо глянути на дані ExPro Consulting, Україна увійшла в попередній опалювальний сезон лише із 12,92 мільярда кубометрів газу в підземних сховищах, що є найнижчим стартовим рівнем за останні 10 років. Водночас за початковим планом країна мала накопичити більше – десь 13,20 мільярда кубометрів.

Поясненням цієї невідповідності у обсягах стала слабка участь іноземних компаній та зростання внутрішнього споживання в жовтні минулого року, а тому задуманого не вдалося зробити.

Додалися до цього всього ще й російські обстріли, що пошкодили газовидобувну інфраструктуру.

Зауважте! Станом на 16 квітня запаси в сховищах становили понад 5,4 мільярда кубів, з яких активного газу – майже 670 мільйонів кубів, а це найнижчий показник на кінець сезону за останні 11 років.

Чи допоможе пройти зиму Трансбалканський коридор

Нещодавно в Міненерго повідомили, що Україна разом з операторами систем Греції, Болгарії, Румунії, Молдови схвалила спільне бронювання потужностей газу на Трансбалканському маршруті.

Урста розповідає, що це було зроблено для диверсифікації маршрутів постачання. Це дозволило суттєво здешевити вартість транспортування газу цим маршрутом і зробити його більш комерційно привабливим.

Що таке Трансбалканський коридор

Це колишній маршрут постачання російського газу на Балкани через Україну, Молдову та Румунію. Він втратив актуальність після запуску росіянами "Турецького потоку" у 2020 році. В останні роки труба не використовувалася.

На сьогодні саме цей коридор є одним із небагатьох альтернативних шляхів щодо поставок газу в Україну:

Зараз українці закуповують газ у декількох країнах – це Польща, Словаччина та Угорщина. А з Трансбалканським коридором Україна не залежатиме від імпорту цих країн.

Трубу з цього маршруту планують запустити в реверсному режимі та постачати, зокрема, американський газ, з грецького LNG-термінала "Ревітуса" до кордону з Україною.

Втім найсуттєвіша проблема цього маршруту – вартість транспортування газу. Тариф на блакитне паливо формуватимуть аж 5 країн, тобто ціна може бути чи не найвищими серед усіх імпортних напрямків.

Крім того, відкриття цього маршруту не на руку Словаччині, тож влада країни може переглянути тарифи у такому випадку.