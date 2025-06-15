Від чого залежатиме курс євро наступного тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий каже, що євро триматиметься меж в середньому від 45,50 гривні до 47,50 гривні за валюту.

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Відтак, формуватиме курс наступного тижня світові тренди, як-от торги пари долар/євро. Саме вони визначатимуть поточний курс європейської валюти.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Наразі співвідношення цих валют є більш-менш адекватним економічній ситуації в світі, викликаній "митним новаторством" США: 1 євро = 1,12 – 1,15 долара.

Попри таку ситуацію, Лєсовий не радить змінювати курс долара та курс євро для вигоди. Все через те, що зараз немає причин для знецінення долара, а тому курс євро щодо долара не "шаленітиме".

Зауважте! З 16 червня по 22 червня курс євро на міжбанку та на готівковому ринку будуть на однаковому рівні – 45,50 – 47,50 гривні.