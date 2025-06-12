Курс валют у банках

Станом на ранок 12 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (-5 копійок проти 11 червня) та продаж по 41,85 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро проходить по 47,30 гривні (+20 копійок), продаж – по 48 гривень (+25 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (+2 копійки), а продати по 41,58 гривні (+13 копійок).

(+2 копійки), а продати (+13 копійок). Купівля євро по 47,75 гривні (+15 копійок), а продаж по 48 гривень (+27 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 11 червня, долари купують у середньому по: 40,62 гривні (-49 копійок), а продають по 41,57 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-49 копійок), а продають (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,92 гривні (-43 копійки), а продають по 48,40 гривні (+36 копійок).

Що прогнозують по курсу долара

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що курси валют, як долара, так і євро, триматимуть на травневих рівнях.

Тобто йдеться про те, що американська валюта буде на рівні 41,60 – 41,90 гривні. А європейська валюта – в межах 45,50 – 47,50 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Нагадаю, що курс долара головним чином залежить від позиції Нацбанку та режиму керованої гнучкості: він дає змогу уникнути різких курсових стрибків, а регулятор, як основний гравець на ринку, через механізм валютних інтервенцій збалансовує попит і пропозицію.

Лєсовий додає, що з початку червня попит на долари на 5% – 7% перевищує пропозицію. Це є прийнятним показником, адже на ринку відбуваються живу процеси, а це не провокує зростання.