Курс валют в банках

По состоянию на утро 12 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (-5 копеек против 11 июня) и продажа по 41,85 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро проходит по 47,30 гривны (+20 копеек), продажа – по 48 гривен (+25 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (+2 копейки), а продать по 41,58 гривны (+13 копеек).

(+2 копейки), а продать (+13 копеек). Покупка евро по 47,75 гривны (+15 копеек), а продажа по 48 гривен (+27 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 11 июня, доллары покупают в среднем по: 40,62 гривны (-49 копеек), а продают по 41,57 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-49 копеек), а продают (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,92 гривны (-43 копейки), а продают по 48,40 гривны (+36 копеек).

Что прогнозируют по курсу доллара

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что курсы валют, как доллара, так и евро, будут держать на майских уровнях.

То есть речь идет о том, что американская валюта будет на уровне 41,60 – 41,90 гривны. А европейская валюта – в пределах 45,50 – 47,50 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Напомню, что курс доллара главным образом зависит от позиции Нацбанка и режима управляемой гибкости: он позволяет избежать резких курсовых скачков, а регулятор, как основной игрок на рынке, через механизм валютных интервенций сбалансирует спрос и предложение.

Лесовой добавляет, что с начала июня спрос на доллары на 5% – 7% превышает предложение. Это является приемлемым показателем, ведь на рынке происходят живу процессы, а это не провоцирует рост.