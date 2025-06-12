Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра финансов США Скотта Бессента во время слушаний в Конгрессе.

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Благодаря чему экономика Украины может обогнать российскую

Бессент отметил, что экономическая безопасность является ключевым элементом национальной безопасности для любой страны. Он и президент США Дональд Трамп убеждены, что стабильная украинская экономика в долгосрочной перспективе станет лучшим средством защиты.

Бессент привел исторический пример, вспомнив, что на момент падения Берлинской стены экономики Польши и Украины были примерно на одном уровне. Сегодня же польская экономика превышает украинскую в три раза.

Я считаю, что через двадцать лет экономика Украины, благодаря эффективному управлению, подобному партнерству (между Украиной и США – 24 Канал) и глобальным инвестициям, может стать большей, чем экономика России. И я думаю, что это станет очень сильным сдерживающим фактором для тех, кто будет тогда управлять Россией,

– подчеркнул министр.

Он также напомнил, что в Риме вскоре состоится масштабная конференция, посвященная восстановлению Украины. США призывают Всемирный банк сосредоточиться на этом.

Бессент также отметил, что ни одна страна, которая поддерживала российскую военную машину деньгами, солдатами или оборудованием для оружия – не будет иметь права участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

"Нельзя разрушать страну, уничтожать людей, разрушать жизнь, а потом получать деньги за ее восстановление", – заявил он.