Такой документ свидетельствует о "значительном изменении" в политике администрации американского президента Дональда Трампа, которая ранее отказывалась возлагать на Россию полную ответственность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что об этом известно

Министры финансов G7 после трехдневного саммита в Банфе, что в Канаде, в котором принял участие и министр финансов США Скотт Бессент, выступили с заявлением: "Мы осуждаем жестокую войну России против Украины и высоко оцениваем огромную устойчивость украинского народа и экономики".

Кроме того, в совместном коммюнике отметили, что страны G7 "остаются преданными непоколебимой поддержке Украины в защите своей территориальной целостности и права на существование, а также свободы, суверенитета и независимости на пути к справедливому и прочному миру".

Впрочем, это заявление противоречит предыдущим позициям, которые Белый дом занимал с начала своих "мирных усилий" по войне. Также в вышеупомянутом документе страны подтверждают "решимость обеспечить, чтобы Россия заплатила за вред, который она нанесла Украине".

Если прекращение огня не будет согласовано, мы продолжим изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, например дальнейшее усиление санкций,

– говорится в заявлении.

The Telegraph пишет, что в Брюсселе коммюнике встретили с облегчением. Отметим, что саммит министров финансов и глав центральных банков стран G7 состоялся в Банфе, Альберта, что в Канаде, в период с 20 по 22 мая. Там также обсудили и другие насущные вопросы.

Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент раскритиковал администрацию Байдена за неэффективность предыдущих санкций против России. Он сказал, что США и Европа готовы усилить санкции против, если Владимир Путин не будет вести мирные переговоры.