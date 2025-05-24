Такий документ свідчить про "значну зміну" в політиці адміністрації американського президента Дональда Трампа, яка раніше відмовлялася покладати на Росію повну відповідальність. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Що про це відомо

Міністри фінансів G7 після триденного саміту в Банфі, що у Канаді, в якому взяв участь і міністр фінансів США Скотт Бессент, виступили із заявою: "Ми засуджуємо жорстоку війну Росії проти України й високо оцінюємо величезну стійкість українського народу та економіки".

Крім того, у спільному комюніке зазначили, що країни G7 "залишаються відданими непохитній підтримці України у захисті своєї територіальної цілісності та права на існування, а також свободи, суверенітету і незалежності на шляху до справедливого і тривалого миру".

Втім, ця заява суперечить попереднім позиціям, які Білий дім займав від початку своїх "мирних зусиль" щодо війни. Також у вищезгаданому документі країни підтверджують "рішучість забезпечити, щоб Росія заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні".

Якщо припинення вогню не буде узгоджено, ми продовжимо вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального тиску, як-от подальше посилення санкцій,

– ідеться у заяві.

The Telegraph пише, що у Брюсселі комюніке зустріли з полегшенням. Зазначимо, що саміт міністрів фінансів та голів центральних банків країн G7 відбувся в Банфі, Альберта, що у Канаді, в період з 20 по 22 травня. Там також обговорили й інші нагальні питання.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент розкритикував адміністрацію Байдена за неефективність попередніх санкцій проти Росії. Він сказав, що США та Європа готові посилити санкції проти, якщо Володимир Путін не буде вести мирні переговори.