Попри внутрішній тиск, Марко Рубіо залишається одним із небагатьох високопосадовців, які відкрито виступають за допомогу Україні. Хоча, як наголосила політологиня-американістка Олександра Філіпенко у розмові з 24 Каналом, стикається з тиском з боку ультраправих сил.

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Як Рубіо намагається схилити адміністрацію Трампа до підтримки України

Марко Рубіо невипадково є фаворитом в адміністрації Дональда Трампа. Зараз він обіймає чотири посади в уряді, дві з яких – ключові: радник з національної безпеки та державний секретар. Таке поєднання посад раніше було лише в Генрі Кіссінджера.

Рубіо – обережний політик, він не з найближчого оточення Трампа, але водночас є самостійною фігурою. Він зробив собі ім'я ще до входу в цю адміністрацію. Хоча він не є палким прихильником доктрини "America First", діє обачно, щоб не повторити долю Майка Волца – колишнього радника з нацбезпеки, якого було звільнено.

Він намагається щось робити, але дуже обережно,

– підкреслила Олександра Філіпенко.

На слуханнях цього тижня в Конгресі, як у Палаті представників, так і в Сенаті, Рубіо демонстрував стриману, але активну позицію. Він виступав у комітеті із міжнародних справ, який ще нещодавно очолював. Саме там зібрані республіканці, що виступають за новий закон про санкції проти Росії на чолі з Ліндсі Гремом.

Під час виступу Рубіо чітко дав зрозуміти, що в Сенаті вже є понад 80 голосів на підтримку санкційного законопроєкту. Ліндсі Грем прямо заявив: якщо ситуація найближчими днями залишатиметься такою, як за останні місяці, вони почнуть діяти.

Рубіо не вступав у пряму конфронтацію, не заперечував санкції та не виступав проти них. Навпаки, він з повагою відгукнувся про цю ініціативу, зазначивши, що нова адміністрація поки утримується від нових санкцій, аби не зруйнувати дипломатичний процес. Він зауважив: якщо Кремлю погрожуватимуть санкціями, той просто припинить переговори.

Водночас Сполучені Штати зберігають чинні санкції, запроваджені ще адміністрацією Байдена, але нові наразі не запроваджуються. Це, за словами Рубіо, дозволяє зберігати переговорний канал відкритим.

Рубіо також підтвердив, що підтримка України триває: США продовжують надавати військову й економічну допомогу. Також Вашингтон продаватиме Україні зброю і підштовхує до цього європейських партнерів, зокрема до постачання систем Patriot.

Окрему увагу привернула фраза Рубіо, що "Росія претендує на те, на що не має жодного права, водночас Україна намагається повернути те, що не може наразі відвоювати військовим шляхом". Це було обережне, але чітке формулювання,

– зазначила політологиня-американістка.

Марко Рубіо діє вкрай обачно, оскільки розуміє: Дональд Трамп уважно стежить за його заявами. Однак водночас існує потужний тиск з боку ультраправих сил та інших чиновників, які закликають до припинення підтримки України.

Фактично, Рубіо наразі є одним із небагатьох високопосадовців, які відкрито підтримують Україну. Він – одна з ключових фігур. Чи зможе він щось реально змінити й переконати Дональда Трампа – поки невідомо. Але очевидно, що він намагається це зробити – і робить це вкрай обережно.