Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters. Під час переговорів сторонам не вдалося дійти згоди у цьому питанні.

Дивіться також ЗМІ назвали вимоги Росії на переговорах з Україною в Стамбулі

До чого закликають сенатори

Демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем, який раніше вже закликав до відповідних обмежень та пропонував власний план відповідних заходів, закликали Конгрес США ухвалити санкції проти Росії.

Путін і далі буде затягувати припинення вогню, доки його економіка не зазнає серйозного удару – аж до фінансової ізоляції,

– заявив Блументаль.

Своєю чергою Ліндсі Грем, який нещодавно відвідав зустріч міністрів закордонних справ НАТО, закликав ухвалити законопроєкт і розкритикував рішення Путіна не брати безпосередньої участі в переговорах з Україною.

"Коли йдеться про ігри Росії, настав час сказати: досить", – наголосив він.

Нагадують, що ще у квітні частина Сенату США на чолі з Гремом та Блюменталем представили двопартійний законопроєкт про введення санкцій проти Росії, якщо Москва зірве мирні зусилля президента США щодо України.

Серед покарань, до яких може призвести закон митні збори в розмірі 500% на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші російські продукти. Це, до речі, республіканець нещодавно обговорював з МЗС Франції.