Що відбувається з курсом долара в Україні

Банкірка Ганна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що завершився торговий день на позначці 41,68 гривні за долар.

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Зверніть увагу! Вівторок стартував із подібних рівнів, котирування навіть підіймалися до 41,70 гривні за долар, проте до кінця дня курс знизився і закрився на рівні 41,52 гривні за долар.

Середа пройшла досить стабільно, без значних коливань:

курс відкривався на рівні 41,52 гривні за долар;

закривався близько 41,54 гривні за долар, з помірним зниженням у середині дня до 41,43 гривні за долар.

Четвер почався з котирувань 41,52 гривні за долар, які протягом дня поступово знижувалися, досягаючи мінімуму в 41,38 гривні за долар ближче до вечора, і завершився на позначці 41,41 гривні за долар.

Ганна Золотько Член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Найнижчі значення за тиждень спостерігалися 5 та 6 червня – 41,38 гривні за долар у середині дня, однак підсумковий курс на кінець тижня становив 41,41 гривні за долар.

Офіційний курс у період 2 – 6 червня демонстрував незначні коливання гривні в межах стабільного діапазону. Спочатку гривня дещо послабшала: у вівторок та середу вартість долара була 41,62 гривні за долар та 41,64 гривні за долар відповідно, а згодом зміцнилася:

41,48 гривні за долар у четвер;

41,47 гривні за долар у п’ятницю.

Така динаміка відображає ефективний контроль НБУ над валютним ринком та помірний попит на валюту.

Як змінився готівковий курс

Готівковий курс у період 2 – 6 червня демонстрував поступове укріплення гривні на фоні зниження попиту на долар серед населення та стабільної ситуації на валютному ринку:

тиждень розпочався з котирувань 41,19 – 41,76 гривні за долар;

у середу ціни трималися близько 41,15 – 41,72 гривні за долар;

у четвер гривня укріпилася до 41,12 – 41,67 гривні за долар;

тиждень завершився на мінімальних рівнях 41,07 – 41,62 гривні за долар.

Хоч Національний банк і скоротив обсяг міжнародних резервів, водночас спостерігається тенденція до зниження попиту на долар, що додатково сприяє валютній стабільності,

– каже Золотько.

Зверніть увагу! Як каже Золотько, на цьому тижні курс валюти, ймовірно, залишатиметься стабільним із незначними коливаннями, без різких змін.