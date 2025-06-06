Чи подорожчає пальне
У розмові з 24 Каналом енергетичний експерт Геннадій Рябцев заявив, що у червні на ціну пального впливатимуть два фактори. Так, першим чинником стала вартість нафтопродуктів на кордоні, яка безпосередньо залежить від нафтових котувань.
Читайте також Торговельна політика Трампа найбільше шкодить економіці США – ОЕСР
Відповідно до прогнозів, все до нафтових котувань вони будуть знижуватися, отже, прогноз за цінами на кордоні – він теж на зниження.
А другий чинник – це курс національної валюти і як вона поводитиме відносно євро на міжбанківському ринку.
Утім, у мене немає якогось чіткого розуміння, як вона себе буде поводити. Тому і немає однозначного прогнозу на червень,
– додає Рябцев.
Водночас у будь-якому разі підстав для здорожчання пального цього місяця немає. А підстави для здешевлення з'являться лише в тому разі, якщо гривня не буде девальвувати відносно євро.
Якщо ж ми побачимо, що гривня слабшатиме, то і ціни будуть щонайменше такими, якими вони є зараз,
– запевнив пан Геннадій.
За даними Консалтингової групи А-95, станом на 3 червня, середні ціни на українських АЗС становлять:
- Бензин А-95 преміум – 58,85 гривні за літр;
- Бензин А-95 – 54,54 гривні за літр;
- Бензин А-92 – 51,99 гривні за літр;
- Дизельне пальне – 52,50 гривні за літр;
- Газ автомобільний – 34,66 гривні.
Цікаво! Великих запасів пального зараз трейдери не роблять з огляду на можливі російські дронові атаки. Однак пального на ринку достатньо.
Якими будуть долар та євро у червні
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на сьогодні утворився певний курсовий рубікон у 42 гривні для долара. І це попри те, що на 2025 рік середньозважений курс закладено на рівні 45 гривень.
Причин для такої "невідповідності" очікуванням і прогнозам безліч, серед яких особливої уваги вартують декілька найважливіших.
Йдеться про такі причини, як:
- зростання курсів протягом листопада – грудня 2024 року та у січні, коли був зафіксований найвищий офіційний курс долара – 42,28 гривні за долар,
- відбулося певне "виснаження" попиту: придбання валюти було в середньому на 30 – 40% вищим за звичні показники;
- рекордний обсяг міжнародних резервів – за квітень понад 46,7 мільярда доларів;
- потужний обсяг міжнародної фіндопомоги – очікується, що за 2025 рік Україна отримає близько 55 мільярдів доларів;
- певна турбулентність на світових фінансових ринках: збільшення ваги євро у зв'язці з доларом (нагадаю, що з початку року офіційний курс євро суттєво зріс: із 43 – 43,5 гривні за євро до майже 47 гривень за євро – майже на 9%);
Разом з тим у червні ситуація буде інерційно схожою на травень з одним нюансом: цілком можливо, що у перший місяць літа рубікон у 42 гривні для офіційного курсу може бути подолано,
– каже Лєсовий.
Очікується, що коливання офіційного курсу у червні відбуватиметься в межах коридору 41,6 – 42 гривень за долар. А щодо з курсом євро, то вартість європейської валюти буде дзеркальною її курсу до долара на світових ринках. Отже, є прогноз, що це буде на рівні: 1 євро = 1,05 – 1,15 долара.
Зверніть увагу! Саме у червні курсові коливання долара можуть повернутися в межі грудня – січня. Утім, ситуація на ринку залишатиметься прогнозованою і вельми комфортною.
Депозити
Як розповів для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв, у червні депозитний ринок залежатиме від декількох факторів. Йдеться, як про рівень інфляції, так і про воєнні обставини.
- Поточний рівень інфляції
Чим меншим буде тиск споживчих цін на гривню, тим більша кількість громадян може скористатися вигідними пропозиціями від банків та розмістити кошти.
- Монетарна стратегія НБУ
Рівень ставок за вкладами прямо залежить від розміру ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Разом з тим, зі слів очільників регулятора, можна зробити висновок, що в червні будь-які зміни є малоймовірними.
Відтак можна очікувати, що середні ставки за гривневими вкладами не зміняться: залежно від терміну розміщення коштів вони складуть від 13% до 14,5% річних,
– додав Замотаєв.
- Воєнні обставини
Надмірна віра у швидке завершення війни має бути підкріплена конкретними діями з боку країни-агресора. Наразі банкір пояснює, що варто покладатися не лише на заяви, а все ж таки на конкретику.
- Стратегія комбанків із залучення нових вкладників
Очікується, що період найвищих ставок повільно добігатиме завершення. Тобто у червні кількість банків, що пропонуватимуть додаткові бонуси в розмірі 1 – 1,5% до наявних ставок за відкриття вкладу, може скоротитися.
Важливо! Як і в попередні місяці, найбільший попит матимуть вклади терміном 6–9 місяців, середня дохідність за якими може сягнути 14,5%, а максимальна — 16%.