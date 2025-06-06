Подорожает ли топливо

В разговоре с 24 Каналом энергетический эксперт Геннадий Рябцев заявил, что в июне на цену топлива будут влиять два фактора. Так, первым фактором стала стоимость нефтепродуктов на границе, которая напрямую зависит от нефтяных котировок.

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Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Согласно прогнозам, все до нефтяных котировок они будут снижаться, следовательно, прогноз по ценам на границе – он тоже на снижение.

А второй фактор – это курс национальной валюты и как она будет вести себя относительно евро на межбанковском рынке.

Впрочем, у меня нет какого-то четкого понимания, как она себя будет вести. Поэтому и нет однозначного прогноза на июнь,

– добавляет Рябцев.

В то же время в любом случае оснований для подорожания топлива в этом месяце нет. А основания для удешевления появятся только в том случае, если гривна не будет девальвировать относительно евро.

Если же мы увидим, что гривна будет ослабевать, то и цены будут как минимум такими, какие они сейчас,

– заверил господин Геннадий.

По данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 3 июня, средние цены на украинских АЗС составляют:

Бензин А-95 премиум – 58,85 гривны за литр;

Бензин А-95 – 54,54 гривны за литр;

Бензин А-92 – 51,99 гривны за литр;

Дизельное топливо – 52,50 гривны за литр;

Газ автомобильный – 34,66 гривны.

Интересно! Больших запасов топлива сейчас трейдеры не делают, учитывая возможные российские дроновые атаки. Однако горючего на рынке достаточно.

Какими будут доллар и евро в июне

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на сегодня образовался определенный курсовой рубикон в 42 гривны для доллара. И это несмотря на то, что на 2025 год средневзвешенный курс заложен на уровне 45 гривен.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Причин для такого "несоответствия" ожиданиям и прогнозам множество, среди которых особого внимания заслуживают несколько самых важных.

Речь идет о таких причинах, как:

рост курсов в течение ноября – декабря 2024 года и в январе, когда был зафиксирован самый высокий официальный курс доллара – 42,28 гривны за доллар,

произошло определенное "истощение" спроса: приобретение валюты было в среднем на 30 – 40% выше привычных показателей;

рекордный объем международных резервов – за апрель более 46,7 миллиарда долларов;

мощный объем международной финпомощи – ожидается, что за 2025 год Украина получит около 55 миллиардов долларов;

определенная турбулентность на мировых финансовых рынках: увеличение веса евро в связке с долларом (напомню, что с начала года официальный курс евро существенно вырос: с 43 – 43,5 гривны за евро до почти 47 гривен за евро – почти на 9%);

Вместе с тем в июне ситуация будет инерционно похожей на май с одним нюансом: вполне возможно, что в первый месяц лета рубикон в 42 гривны для официального курса может быть преодолен,

– говорит Лесовой.

Ожидается, что колебание официального курса в июне будет происходить в пределах коридора 41,6 – 42 гривен за доллар. А что касается курса евро, то стоимость европейской валюты будет зеркальной ее курса к доллару на мировых рынках. Таким образом, есть прогноз, что это будет на уровне: 1 евро = 1,05 – 1,15 доллара.

Обратите внимание! Именно в июне курсовые колебания доллара могут вернуться в пределы декабря – января. Впрочем, ситуация на рынке будет оставаться прогнозируемой и весьма комфортной.

Депозиты

Как рассказал для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев, в июне депозитный рынок будет зависеть от нескольких факторов. Речь идет, как об уровне инфляции, так и о военных обстоятельствах.

Текущий уровень инфляции

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка

Чем меньше будет давление потребительских цен на гривну, тем большее количество граждан может воспользоваться выгодными предложениями от банков и разместить средства.

Монетарная стратегия НБУ

Уровень ставок по вкладам напрямую зависит от размера ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. Вместе с тем, со слов руководителей регулятора, можно сделать вывод, что в июне любые изменения маловероятны.

Поэтому можно ожидать, что средние ставки по гривневым вкладам не изменятся: в зависимости от срока размещения средств они составят от 13% до 14,5% годовых,

– добавил Замотаев.

Военные обстоятельства

Чрезмерная вера в скорое завершение войны должна быть подкреплена конкретными действиями со стороны страны-агрессора. Сейчас банкир объясняет, что стоит полагаться не только на заявления, а все же на конкретику.

Стратегия комбанков по привлечению новых вкладчиков

Ожидается, что период высоких ставок медленно будет подходить к завершению. То есть в июне количество банков, которые будут предлагать дополнительные бонусы в размере 1 – 1,5% к имеющимся ставкам за открытие вклада, может сократиться.

Важно! Как и в предыдущие месяцы, наиболее востребованными будут вклады сроком 6–9 месяцев, средняя доходность по которым может достичь 14,5%, а максимальная – 16%.