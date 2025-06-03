Как Трамп вредит экономике

Глобальные экономические перспективы постепенно ухудшаются, сообщает 24 Канал со ссылкой на последний экономический прогноз ОЭСР.

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В обзоре сообщили, что существенным барьером для роста ВВП стало влияние тарифного натиска американского президента, ведь сочетание торговых барьеров и неопределенности подрывает доверие и сдерживает инвестиции.

Сейчас прогнозируют замедление глобального роста экономики с 3,3% в 2024 году до 2,9% как в 2025, так и в 2026 годах. Замедление будет наиболее концентрированным в США, Канаде, Мексике и Китае.

Рост ВВП в Соединенных Штатах снизится с 2,8% в 2024 году до 1,6% в 2025 году и 1,5% в 2026 году. В еврозоне прогнозируется незначительное усиление роста с 0,8% в 2024 году до 1,0% в 2025 году и 1,2% в 2026 году. Рост экономики Китая снизится с 5,0% в 2024 году до 4,7% в 2025 году и 4,3% в 2026 году.

Мировая экономика перешла от периода устойчивого роста и снижения инфляции к более неопределенному пути. Правительствам необходимо взаимодействовать друг с другом, чтобы положительно и конструктивно решать любые проблемы в мировой торговой системе через диалог,

– говорит Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корман.

Как решить проблему

Значительное давление на торговлю, геополитическая неопределенность и скромные перспективы роста усиливают необходимость амбициозных структурных реформ политики, которые укрепляют уровень жизни и способствуют экономической конкурентоспособности.

Инвестиции сокращаются со времен мирового финансового кризиса, и это сдерживает рост. Увеличение инвестиций в цифровую и основанную на знаниях экономику является положительным явлением, но государственные инвестиции остаются в застое, а инвестиции в жилье не успевают за спросом,

– считает главный экономист ОЭСР Альваро Сантос Перейра.

Поэтому, по его словам, смелая повестка дня политических реформ для стимулирования инвестиций может построить более сильную мировую экономику для 21 века.