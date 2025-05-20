Такое мнение 24 Каналу высказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, добавив, что крупные бизнесы пытаются всячески угождать Трампу. Мировые лидеры дарят ему ценные подарки.

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Все угождают Трампу

Такими действиями Трамп меняет жизнь всех американцев. Ведь на первый план теперь выходят внутренние договоренности, лесть, взятки. Это заметно во всех сферах. Сейчас в США разгорелся большой скандал. Бывший директор ФБР Джеймс Коми выложил в Instagram фото мушель, которые образовывали цифры – 8647.

Трамп оценил это как призыв к своему убийству. Это выглядит очень странно. Он растолковал число 86 по словарю Merriam-Webster, где оно означает "избавиться". Трамп решил, что это якобы призыв убить 47 президента.

Из-за этого факта уже начали расследование. Сложно представить, чтобы такую бурную реакцию вызвали фото в соцсетях. Это фарс и позор, за это просто хотят зацепиться,

– рассказал Юрий Рашкин.

Культура подхалимства переходит в очень опасную стадию. Все хотят угодить Трампу и делают так, как он говорит. Интересно, что во время первой каденции не последнюю роль в победе Трампа сыграл именно Джеймс Коми. Теперь его обвиняют в разжигании вражды против президента США.

К слову, Трамп похвастался хорошей генетикой. Он заявил, что именно этим может объяснить отличное состояние здоровья. Президент добавил, что его часто спрашивают, как удается сохранять такую хорошую форму, несмотря на сложный рабочий график.