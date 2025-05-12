Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

Читайте также Фантастическое сходство: мужчина из Китая потрясающе точно копирует голос и манеры Трампа

Трамп высказался о подарке от Катара

У Дональда Трампа спросили о предложении Катара предоставить ему бесплатный самолет. В ответ президент США сказал, что "очень уважает тамошнее руководство".

Я мог бы быть глупым человеком и сказать: "Мы не хотим бесплатный самолет". Но мы же тоже раздаем бесплатные вещи – поэтому и возьмем что-то бесплатное,

– заявил политик.

По словам Трампа, нынешний президентский самолет США Air Force One эксплуатируется уже более 40 лет, а расходы на его обслуживание – "астрономические".

Я думаю, что это замечательный жест со стороны Катара – я очень его ценю,

– подчеркнул президент США.

Напомним, ранее стало известно, что Катар собирается подарить руководству США самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов, известный как "летающий дворец". Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении, окончательное решение пока не принято.

Если передача самолета Boeing 747-8 все же состоится, он станет одним из самых дорогих подарков, когда-либо полученных правительством США.