Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SkyNews.

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Трамп висловився про подарунок від Катару

У Дональда Трампа запитали про пропозицію Катару надати йому безкоштовний літак. У відповідь президент США сказав, що "дуже поважає тамтешнє керівництво".

Я міг би бути дурною людиною й сказати: "Ми не хочемо безкоштовний літак". Але ми ж теж роздаємо безкоштовні речі – тож і візьмемо щось безкоштовне,

– заявив політик.

За словами Трампа, нинішній президентський літак США Air Force One експлуатується вже понад 40 років, а витрати на його обслуговування – "астрономічні".

Я думаю, що це чудовий жест з боку Катару – я дуже його ціную,

– підкреслив президент США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Катар збирається подарувати керівництву США літак Boeing 747-8 вартістю близько 400 мільйонів доларів, відомий як "летючий палац". Наразі це питання перебуває на розгляді, остаточного рішення поки що не ухвалено.

Якщо передача літака Boeing 747-8 все ж відбудеться, він стане одним із найдорожчих подарунків, коли-небудь отриманих урядом США.