І це при тому, що Чен Руй ніколи не був в Америці і не навчався за кордоном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Як чоловік досяг такого результату

Руй зізнався, що протягом років відточував пародії на Трампа і ділився ними в китайських соцмережах. Тепер він привертає увагу публікаціями кумедних відео в Instagram і TikTok під псевдонімом Trumpbyryan.

Чен записав спільне відео з американським стримером IShowSpeed і шокував його "бездоганним перевтіленням" у президента США.

Я дуже радий, що ви приїхали в Чунцин, адже це інтернаціональне місто. Знаєш, ми збираємося тут повеселитися. Я просто розповім тобі факти, які знаю про Чунцин, тому що я народився і виріс у цьому місті,

– сказав він голосом Трампа.

Чоловік пародіює Трампа: дивіться відео

Стример був приголомшений. Він назвав чоловіка справжнім "китайським Трампом". В інших роликах Чен Руй точно відтворює фірмові фрази Трампа, наприклад, "ти навіть не сказав спасибі" і "у тебе немає карт".

Раніше коміки щоу Saturday Night Live створили пародію на зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Це відео набрало понад 1,5 мільйона переглядів на YouTube за 6 годин, викликавши позитивні коментарі.