И это при том, что Чен Руй никогда не был в Америке и не учился за границей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Как мужчина достиг такого результата

Руй признался, что в течение лет оттачивал пародии на Трампа и делился ими в китайских соцсетях. Теперь он привлекает внимание публикациями забавных видео в Instagram и TikTok под псевдонимом Trumpbyryan.

Чен записал совместное видео с американским стримером IShowSpeed и шокировал его "безупречным перевоплощением" в президента США.

Я очень рад, что вы приехали в Чунцин, ведь это интернациональный город. Знаешь, мы собираемся здесь повеселиться. Я просто расскажу тебе факты, которые знаю о Чунцине, потому что я родился и вырос в этом городе,

– сказал он голосом Трампа.

Мужчина пародирует Трампа: смотрите видео

Стример был ошеломлен. Он назвал мужчину настоящим "китайским Трампом". В других роликах Чен Руй точно воспроизводит фирменные фразы Трампа, например, "ты даже не сказал спасибо" и "у тебя нет карт".

Ранее комики чтоу Saturday Night Live создали пародию на встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Это видео набрало более 1,5 миллиона просмотров на YouTube за 6 часов, вызвав положительные комментарии.