Инцидент произошел на взлетной полосе аэропорта Гатвик, что в Великобритании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Что известно об инциденте

Из-за ошибки пилота самолет авиакомпании British Airways загорелся прямо на взлетно-посадочной полосе. В тот момент на борту Boeing 777 находились 334 пассажира и 13 членов экипажа.

Во время разгона перед взлетом второй пилот, который выполнял контрольные действия, ошибочно задействовал левую руку не по инструкции. Вместо того чтобы полностью убрать ее с рычага управления тягой, он инстинктивно отодвинул ее назад, случайно уменьшив мощность одного из двигателей. Это привело к перегреву тормозной системы и возгоранию.



Пилот перепутал руки / Фото Unsplash

По словам следователей, пилот должен был уже переключиться на правую руку, чтобы потянуть штурвал и инициировать отрыв от земли, но произошла "непреднамеренная ошибка в координации движений". В результате тяга уменьшилась, самолет начал терять скорость, и командир принял решение экстренно прервать взлет.

На место сразу же прибыли пожарные, которые быстро ликвидировать возгорание в тормозах. К счастью, никто из людей на борту не пострадал, но аэропорт был временно закрыт на 50 минут. Сам пилот был удивлен тем, что произошло, и не смог сразу объяснить, почему случайно потянул рычаг назад.

Ранее немецкая компания ZEISS представила интерактивные иллюминаторы для самолетов, которые позволяют пассажирам взаимодействовать с бортовой информацией без потребности в дополнительных экранах.