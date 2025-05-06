Такие технологии ранее использовались в миссиях Европейского космического агентства и NASA, а теперь готовы к внедрению в гражданской авиации. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на компанию ZEISS.

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Интерактивные иллюминаторы для самолетов от ZEISS

Иллюминаторы самолетов будут оборудованы так, чтобы предоставлять пассажирам информацию в режиме реального времени непосредственно в пределах их прямой видимости – от маршрута и скорости и информации о достопримечательностях за бортом.

Новая технология в авиаперевозках позволила внедрить дисплеи, которые улучшают впечатления от полета, сохраняя при этом вид из иллюминатора.



Интерактивные иллюминаторы будут иметь такой вид / Фото ZEISS

Эти инновационные экраны накладываются на прозрачное стекло, создавая бесшовную интеграцию в интерьер самолета. Когда дисплеи не используются, они визуально не отличаются от обычных иллюминаторов, что позволяет пассажирам непрерывно наслаждаться видами.

Разработчики обещают футуристический дизайн, который позволит путешественникам беспрепятственно взаимодействовать с бортовой информацией, устраняя потребность в дополнительных экранах и устройствах.



Также предложили инновационные перегородки / Фото ZEISS

Кроме того, компания ZEISS представила ряд инновационных решений для интерьеров самолетов. В частности, перегородки, оборудованы прозрачными дисплеями и передовыми бесконтактными голографическими интерфейсами управления.

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