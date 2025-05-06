такі технології раніше використовувалися у використанні Європейського космічного агентства і NASA, а тепер готові до впровадження в цивільній авіації. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на компанію ZEISS .

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Інтерактивні ілюмінатори для літаків від ZEISS

Ілюмінатори літаків будуть забезпечені так, щоб надавати пасажирам інформацію в режимі реального часу в межах їхньої прямої видимості – від маршруту та швидкості та інформації про пам’ятки за бортом.

Нова технологія в авіаперевезеннях дозволила ввести дисплеї, які покращують враження від польоту, зберігаючи при цьому вид з ілюмінатора.



Інтерактивні ілюмінатори мають такий вигляд / Фото ZEISS

Ці інноваційні екрани складаються на прозоре скло, створюючи безшовну інтеграцію в інтер'єр літака. Коли дисплеї не використовують, вони виявлено не відрізняються від звичайних ілюмінаторів, що дозволяє пасажирам безперервно насолоджуватися краєвидами.

Розробники обіцяють футуристичний дизайн, який дозволить мандрівникам безперешкодно взаємодіяти з бортовою інформацією, використовуючи потребу в додаткових екранах і пристроях.



Також запропонували інноваційні перегородки / Фото ZEISS

Крім того, компанія ZEISS представила низку інноваційних рішень для інтер'єрів літаків. також, перегородки, забезпечені прозорими дисплеями й передовими безконтактними голографічними інтерфейсами управління.