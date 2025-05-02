Чому так сильно заважає аеропорт жителю і до чого тут "серійні скаржники", розповідає 24 Канал з посиланням на breakingnews.ie.

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На аеропорт Дубліна подали майже 71 000 скарг

Кількість скарг на шум в аеропорту Дубліна різко зросла, подвоївшись за останній рік до майже 71 000. Представники аеропорту повідомляють, що приблизно 90% цих скарг надходять від "серійних скаржників" – осіб, які регулярно спрямовують подібні заяви.

Зростання кількості скарг пов'язане з введенням в експлуатацію Північної злітно-посадкової смуги, яка була побудована за 330 мільйонів євро і стала до ладу у 2023 році.

Мешканці прилеглих районів все ще звикають до додаткового шуму, спричиненого новою злітно-посадковою смугою,

– зазначила Грем Маккуїн, менеджер зі зв'язків з громадськістю аеропорту.

Аеропорт встановив конкретні години роботи злітно-посадкової смуги, визначивши обмежений часовий проміжок з 7 до 11 ранку. Однак, як свідчать звіти, ці правила не дотримуються послідовно.

Які переваги нової смуги

За даними аеропорту, у 2024 році приблизно 65% усіх вильотів здійснювалися саме з Північної злітно-посадкової смуги.

Водночас підкреслюють, що використання цієї смуги відіграє вирішальну роль у зменшенні шумового забруднення над густонаселеними районами Дубліна. Оскільки літаки слідують траєкторіями польоту, які мінімізують занепокоєння в цих районах.

Місцеві жителі закликають владу застосувати збалансований підхід до розвитку повітряного сполучення в країні. Вони виступають за збільшення використання регіональних аеропортів у Шенноні, Корку та Ноку для покращення доступності та сполучення.

Цікаво: в якому аеропорту найдорожчі ціни на їжу та напої.