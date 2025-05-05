Стюардесса Кайли Уивер из EasyJet заверила, что повода для беспокойства из-за турбулентности нет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

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Стоит ли паниковать из-за турбулентности

В своем недавнем заявлении Кайли поделилась личным опытом преодоления страха перед полетами, отметив, что начала понимать турбулентность как "абсолютно нормальную часть полета".

Простыми словами, турбулентность – это хаотическое движение воздуха из-за множества факторов, например ветер, штормы, струйные течения, объекты поблизости и самолеты, поэтому вы часто можете чувствовать большую турбулентность, пролетая над горным хребтом,

– отметила бортпроводница.

По ее словам, члены экипажа авиакомпании получают информацию о возможной турбулентности еще до вылета. Они принимают необходимые меры, чтобы обеспечить путешественникам беззаботный перелет.

Кроме того, стюардесса заверила пассажиров, что турбулентность считается "чрезвычайно редкой причиной" авиакатастроф. Также подчеркнула важность пристегивания ремней для обеспечения безопасности во время полета.

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