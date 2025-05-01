Эксперт по путешествиям Рэйчел Мамфорд назвала летний период, в течение которого авиаперелеты являются наименее целесообразными. Еще она дала ценные советы, которые смягчат проблемы, связанные с летним ажиотажем, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Туристов предупредили о хаосе в аэропортах этим летом

По мнению эксперта по путешествиям, конец весны – оптимальное время для беззаботных путешествий в теплое время года.

Если хотите прибыть к месту назначения вовремя, май – самый привлекательный месяц для полетов, потому что в прошлом году тогда было задержано лишь 31% рейсов по сравнению с июлем и сентябрем, когда этот показатель был 44%,

– говорит Рейчел.

В то же время путешественникам, которые планируют поездки в июле, советуют избегать несколько дат. В частности, на 17 и 29 июля прогнозируются самые высокие цены на авиабилеты, исходя из прошлогодних тенденций.

Кроме того, 1 августа ожидается наиболее загруженный день для полетов. Выбор альтернативных дат путешествия может помочь туристам избежать переполненности самолетов и завышенных тарифов.

Советы, которые помогут справиться с летним хаосом

В своем заявлении эксперт подчеркнула, что выбор утренних рейсов может значительно уменьшить вероятность задержек в путешествиях.



В какие летние даты лучше избегать полетов / Фото Unsplash

Согласно исследованию KAYAK, только 15% рейсов, запланированных на вылет в 5 утра, испытали задержки в прошлом году, что резко контрастирует с 51% рейсов, которые испытали задержки в пиковые часы с 2 до 8 вечера.

Идеальный вариант – перелет до 7 утра, однако, если это не соответствует вашему графику, то постарайтесь избегать перелетов днем и вечером,

– посоветовала эксперт.

А путешественникам, которые вынуждены пользоваться большими и загруженными аэропортами, следует выделять достаточно времени на пересадку, чтобы учесть возможные задержки.

Рейчел подчеркивает важность планирования заранее, чтобы обеспечить беспроблемное путешествие.

Интересно: в каких аэропортах мира чаще всего воруют багаж.