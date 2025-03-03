Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Saturday Night Live.

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Як минула зустріч у Білому домі

28 лютого український лідер Володимир Зеленський прибув із візитом у Білий дім. В Овальному кабінеті він зустрівся з Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом. Однак все минуло не так легко, як очікувалося, і їхня сварка стала подією номер один у світі.

Суперечка між українським лідером та високопосадовцями США була тривалою та гучною. Президент України зазначив, що Сполучені Штати не проживали стан війни. На що Трамп додав, що зараз "ми перебуваємо на межі третьої світової війни" та зазначив, що чудово розуміє ситуацію в Україні.

На питання, чи були високопосадовці США в Україні, Венс відповів, що дивися сторіс про це. Таку відповідь навіть важко коментувати, адже, якщо подивитися серіал "Доктор Хаус", це не зробить людину лікарем.

У США створити смішну пародію

На щастя, абсурд заяв своїх політиків розуміють і американці. Саме тому вони вже зробили пародію, назвавши візит українського президента до Вашингтона "пасткою", а віце-президента США порівняли з "кошеням". А Венса висміяли за його нібито поінформованість щодо подій в Україні.

Коміки висміяли закиди Трампа та Венса в тому, що український президент нібито не дякував Сполученим Штатам за надану допомогу.

У США влучно спародіювали Трампа і Венса на зустрічі з Зеленським: дивіться відео

Усього за 6 годин шоу зібрало на YouTube понад 1,5 мільйона переглядів та приблизно 10 тисяч коментарів. Люди дякували творцям шоу, наголошуючи на дійсно адекватній позиції щодо війни в України.