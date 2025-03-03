Що відомо про новий тренд у мережі – розповідає 24 Канал.

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Що відомо про цинічне питання про костюм

Під час зустрічі 28 лютого, яка відбулася в Овальному кабінеті Білого дому, одіозний журналіст та головний кореспондент Білого дому для Real America's Voice Браян Гленн поставив Володимиру Зеленському дивне питання. Він накинувся на українського лідера з питанням, чому той не у костюмі.

На його думку, у такий спосіб Зеленський нібито виражає неповагу до американського президента, що, очевидно, не є правдою. Однак український президент не розгубився.

Я носитиму його (костюм – 24 Канал), коли в нас завершиться війна. Може, такий, як у вас (в журналіста – 24 Канал) Може, кращий. Може, дешевший. Побачимо!,

– додав український президент.

Варто знати! Після початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський свідомо відмовився від класичного ділового стилю, обираючи більш практичний та неформальний одяг. Це рішення має кілька причин. Неофіційний стиль допомагає підкреслити єдність з народом, який переживає важкі часи. Це демонструє, що лідер не відокремлений від реалій повсякденного життя, а, навпаки, є його невіддільною частиною.

Українці запустили новий тренд у мережі

Чимало українців слова Трампа не аби як обурили та шокували. Адже в країні, де йде війна, де щодня вбивають українців, де люди ховаються у підвалах від російських обстрілів, костюм – це останнє, про що можна думати.

Українці вирішили запустити флешмоб, одягаючи костюми та позуючи на фоні зруйнованих міст. Єдине питання, яке застигло у повітрі: "Так краще?". Чи здатен костюм зупинити Росію або повернути нам території? Чи здатен він воскресити наших захисників? Питання риторичне.

Українці обурилися питаннями про костюм Зеленського: дивіться відео

Українці запустили новий флешмоб: дивіться відео

Також цікаво, а чому Ілон Маск ходить у Білий дім без костюма? Або ж чому лідери арабських країн ходять у традиційному вбранні, а не так, як того хоче Трамп.

Користувачі мережі обурюються через питання американського журналіста: дивіться відео

Українці нагадали, що не костюм робить нас людьми: дивіться відео

Звісно, не обійшлося без допомоги ШІ. Якщо американські високопосадовці не можу уявити собі, чому костюм недоречний у наших реаліях, то це пояснив та показав штучний інтелект.

ШІ показує, чому носіння костюмів є не першочерговим питанням в Україні: дивіться відео

Війна не має дрескоду: дивіться відео

Українці у соцмережах підтримали ідею. Ось, які коментарі вони залишали: