Что известно о новом тренде в сети – рассказывает 24 Канал.

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Что известно о циничном вопросе о костюме

Во время встречи 28 февраля, которая состоялась в Овальном кабинете Белого дома, одиозный журналист и главный корреспондент Белого дома для Real America's Voice Брайан Гленн поставил Владимиру Зеленскому странный вопрос. Он набросился на украинского лидера с вопросом, почему тот не в костюме.

По его мнению, таким образом Зеленский якобы выражает неуважение к американскому президенту, что, очевидно, не является правдой. Однако украинский президент не растерялся.

Я буду носить его (костюм – 24 Канал), когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас (у журналиста – 24 Канал) Может, лучше. Может, дешевле. Посмотрим!,

– добавил украинский президент.

Стоит знать! После начала полномасштабного вторжения Владимир Зеленский сознательно отказался от классического делового стиля, выбирая более практичную и неформальную одежду. Это решение имеет несколько причин. Неофициальный стиль помогает подчеркнуть единство с народом, который переживает тяжелые времена. Это демонстрирует, что лидер не отделен от реалий повседневной жизни, а, наоборот, является его неотъемлемой частью.

Украинцы запустили новый тренд в сети

Немало украинцев слова Трампа не абы как возмутили и шокировали. Ведь в стране, где идет война, где ежедневно убивают украинцев, где люди прячутся в подвалах от российских обстрелов, костюм – это последнее, о чем можно думать.

Украинцы решили запустить флешмоб, одевая костюмы и позируя на фоне разрушенных городов. Единственный вопрос, который застыл в воздухе: "Так лучше?". Способен ли костюм остановить Россию или вернуть нам территории? Способен ли он воскресить наших защитников? Вопрос риторический.

Украинцы возмутились вопросами о костюме Зеленского: смотрите видео

Украинцы запустили новый флешмоб: смотрите видео

Также интересно, а почему Илон Маск ходит в Белый дом без костюма? Или же почему лидеры арабских стран ходят в традиционном наряде, а не так, как того хочет Трамп.

Пользователи сети возмущаются из-за вопроса американского журналиста: смотрите видео

Украинцы напомнили, что не костюм делает нас людьми: смотрите видео

Конечно, не обошлось без помощи ИИ. Если американские чиновники не могу представить себе, почему костюм неуместен в наших реалиях, то это объяснил и показал искусственный интеллект.

ИИ показывает, почему ношение костюмов является не первоочередным вопросом в Украине: смотрите видео

Война не имеет дресс-кода: смотрите видео

Украинцы в соцсетях поддержали идею. Вот, какие комментарии они оставляли: