Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, додавши, що великі бізнеси намагаються всіляко догоджати Трампу. Світові лідери дарують йому коштовні подарунки.

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Всі догоджають Трампу

Такими діями Трамп змінює життя всіх американців. Адже на перший план тепер виходять внутрішні домовленості, лестощі, хабарі. Це помітно у всіх сферах. Зараз у США розгорівся великий скандал. Колишній директор ФБР Джеймс Комі виклав в Instagram фото мушель, які утворювали цифри – 8647.

Трамп оцінив це як заклик до свого вбивства. Це виглядає дуже дивно. Він розтлумачив число 86 за словником Merriam-Webster, де воно означає "позбутися". Трамп вирішив, що це нібито заклик вбити 47 президента.

Через цей факт уже почали розслідування. Складно уявити, щоб таку бурхливу реакцію викликали фото в соцмережах. Це фарс та ганьба, за це просто хочуть зачепитися,

– розповів Юрій Рашкін.

Культура підлабузнювання переходить у дуже небезпечну стадію. Всі хочуть догодити Трампу й роблять так, як він каже. Цікаво, що під час першої каденції не останню роль у перемозі Трампа відіграв саме Джеймс Комі. Тепер його звинувачують у розпалюванні ворожнечі проти президента США.

До слова, Трамп похвалився хорошою генетикою. Він заявив, що саме цим може пояснити відмінний стан здоров'я. Президент додав, що його часто запитують, як вдається зберігати таку хорошу форму, попри складний робочий графік.