Трамп "анонсировал" разрушение экономики США
По его мнению, другие страны будут использовать против Вашингтона антиамериканские пошлины, передает 24 Канал со ссылкой на Трампа в соцсети Truth Social.
Читайте также Трамп резко повышает тарифы на импорт стали и алюминия в США до 50%
Если суды каким-то образом вынесут решение против нас по тарифам, что маловероятно, это позволит другим странам держать нашу нацию в заложниках своими антиамериканскими тарифами, которые они будут использовать против нас,
– написал американский лидер.
Он считает, что таким образом Соединенные Штаты очень пострадают. А особенно экономика страны.
Это будет означать экономическое разрушение Соединенных Штатов Америки!
– подчеркнул американский президент.
Что известно о решении суда?
В среду, 28 мая, Федеральный суд США решил, что Трамп превысил свои полномочия по введению пошлин на импорт. И это решение отменило ряд тарифов, в частности пошлины в размере 10% на все импортные товары и 25% на импорт из Китая, Мексики и Канады. Однако уже 29 мая Апелляционный суд Федерального округа временно приостановил исполнение решения и позволил тарифам оставаться в силе на период рассмотрения апелляции.