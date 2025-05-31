Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о новых тарифах на сталь и алюминий

Еще в марте Трамп ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия в США.

Мы собираемся увеличить пошлины на сталь в Соединенных Штатах Америки на 25%, с 25% до 50%,

– заявил он во время выступления на заводе US Steel недалеко от Питтсбурга, штат Пенсильвания.

По словам Трампа, сперва он рассматривал возможность остановиться на 40%, однако руководители отрасли заявили ему, что хотят ввести тариф в размере 50%.

"За 25% они могут как-то перебраться через этот забор. За 50% никто не переберется через этот забор, – добавил американский лидер.

Вскоре после выступления Трамп уточнил в соцсети Truth Social, что новые пошлины на сталь и алюминий начнут действовать со среды, 4 июня.

"Для меня большая честь повысить пошлины на сталь и алюминий с 25% до 50% со среды, 4 июня. Наши сталелитейная и алюминиевая отрасли возрождаются, как никогда раньше. Это будет еще один ВЕЛИКИЙ толчок замечательных новостей для наших замечательных рабочих сталелитейной и алюминиевой промышленности. Сделаем АМЕРИКУ ВНОВЬ ВЕЛИКОЙ!" – написал он.

К слову, недавно канадская компания Sinobec Group, один из ведущих дистрибьюторов алюминия в Северной Америке, объявила о банкротстве. Причиной этому стали высокие пошлины на импорт, которые ввел Трамп.