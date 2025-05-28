Sinobec не выдержала давления

Как сообщает Bloomberg, Sinobec около 2 лет пыталась реструктурировать долги, однако пошлины, введенные еще при президентстве Дональда Трампа, значительно усложнили взыскание дебиторской задолженности. В судебных документах компания прямо заявила, что именно это и стало "убийственным фактором", передает 24 Канал.

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Sinobec закупает алюминий в разных странах, в частности Китае, Турции и Индии, тогда как основные продажи сосредоточены в США и Канаде. При этом более 40% клиентов компании – из США. В апреле 2025 года Трамп поднял пошлины на китайские товары до 145%, что стало фатальным для рынка.

Компания обанкротилась

Хотя пошлины впоследствии частично снизили, компания заявила, что стоимость импорта все равно осталась непомерной для покупателей, и рынок не способен ее поглотить. В итоге – банкротство.

Заметьте. Sinobec стала одной из первых компаний, которая публично обвинила торговую политику Трампа в своих финансовых проблемах. Аналитики прогнозируют, что это дело может стать прецедентом, и уже в этом году США накроет новая волна банкротств среди ритейлеров и импортеров, особенно тех, кто полагается на китайское производство.