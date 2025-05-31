Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про нові тарифи на сталь та алюміній

Ще в березні Трамп запровадив 25% мита на імпорт сталі та алюмінію до США.

Ми збираємося збільшити мита на сталь у Сполучених Штатах Америки на 25%, з 25% до 50%,

– заявив він під час виступу на заводі US Steel недалеко від Піттсбурга, штат Пенсільванія.

За словами Трампа, спершу він розглядав можливість зупинитися на 40%, однак керівники галузі заявили йому, що хочуть ввести тариф у розмірі 50%.

"За 25% вони можуть якось перебратися через цей паркан. За 50% ніхто не перебереться через цей паркан, – додав американський лідер.

Невдовзі після виступу Трамп уточнив у соцмережі Truth Social, що нові мита на сталь і алюміній почнуть діяти з середи, 4 червня.

"Для мене велика честь підвищити мита на сталь і алюміній з 25% до 50% із середи, 4 червня. Наші сталеливарна та алюмінієва галузі відроджуються, як ніколи раніше. Це буде ще один ВЕЛИКИЙ поштовх чудових новин для наших чудових робітників сталеливарної та алюмінієвої промисловості. ЗРОБИМО АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ!" – написав він.

До слова, нещодавно канадська компанія Sinobec Group, один з провідних дистриб'юторів алюмінію в Північній Америці, оголосила банкрутство. Причиною цьому стали високі мита на імпорт, які запровадив Трамп.