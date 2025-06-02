Трамп "анонсував" руйнацію економіки США

На його думку, інші країни будуть використовувати проти Вашингтона антиамериканські мита, передає 24 Канал з посиланням на Трампа у соцмережі Truth Social.

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Якщо суди якимось чином винесуть рішення проти нас щодо тарифів, що малоймовірно, це дозволить іншим країнам тримати нашу націю в заручниках своїми антиамериканськими тарифами, які вони використовуватимуть проти нас,

– написав американський лідер.

Він вважає, що таким чином Сполучені Штати дуже постраждають. А особливо економіка країни.

Це означатиме економічну руйнацію Сполучених Штатів Америки!

– наголосив американський президент.