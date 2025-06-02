Трамп "анонсував" руйнацію економіки США
На його думку, інші країни будуть використовувати проти Вашингтона антиамериканські мита, передає 24 Канал з посиланням на Трампа у соцмережі Truth Social.
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Якщо суди якимось чином винесуть рішення проти нас щодо тарифів, що малоймовірно, це дозволить іншим країнам тримати нашу націю в заручниках своїми антиамериканськими тарифами, які вони використовуватимуть проти нас,
– написав американський лідер.
Він вважає, що таким чином Сполучені Штати дуже постраждають. А особливо економіка країни.
Це означатиме економічну руйнацію Сполучених Штатів Америки!
– наголосив американський президент.
Що відомо про рішення суду?
У середу, 28 травня, Федеральний суд США вирішив, що Трамп перевищив свої повноваження щодо введення мит на імпорт. І це рішення скасувало низку тарифів, зокрема мита у розмірі 10% на всі імпортні товари та 25% на імпорт з Китаю, Мексики та Канади. Однак вже 29 травня Апеляційний суд Федерального округу тимчасово призупинив виконання рішення та дозволив тарифам залишатися в силі на період розгляду апеляції.