Апеляційний суд заявив, що призупиняє розгляд рішення суду нижчої інстанції для розгляду апеляції уряду, і зобов'язав позивачів у справах відповісти до 5 червня, а адміністрації – до 9 червня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Як відреагувала адміністрація Трампа на призупинення тарифів

Суд міжнародної торгівлі США постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши масштабні тарифи, і призупинив їхню дію 28 травня.

Це судове рішення також зупинило або відтермінувало б застосовування тарифів проти Китаю, Мексики та Канади. Зокрема, ці 3 країни звинувачували у тому, що вони сприяли потоку фентанілу до США.

Адміністрація Трампа після цього заявила, що рішення торгового суду не перешкоджало жодним переговорам з провідними торговельними партнерами, а також, що очікує або перемоги в апеляції, або використання інших президентських повноважень, щоб забезпечити набуття чинності тарифів.

Якщо припустити, що апеляція не буде успішною протягом наступних кількох днів, головною перемогою буде час на підготовку, а також обмеження на широту тарифів, яке наразі не може перевищувати 15%,

– сказав американський економіст.

Зазначається, що рішення торгового суду знизило б загальну ефективну тарифну ставку США приблизно до 6%, але екстрене призупинення апеляційним судом означає, що вона залишиться на рівні близько 15%.

Для порівняння, ефективна тарифна ставка становила від 2% до 3%, перш ніж Трамп повернувся на посаду в січні 2025 року.