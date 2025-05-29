Держборг США досягає історичних максимумів. Якщо раніше йшлось про суму у понад 36 трильйонів доларів, то наразі він досяг 40 трильйонів доларів. Причин зростання чимало: від політики Федеральної резервної системи (ФРС) до нових ініціатив Трампа, наприклад високі мита.

Найгірше те, що динаміка росту держборгу може перевищити 100% ВВП США, а це, своєю чергою, загрожуватиме глобальній фінансовій стабільності. Водночас Дональд Трамп перекладає частково відповідальність на виділену допомогу іншим країнам і обіцяє ввести пільгові кредити.

24 Канал проаналізував, що спричинило зростання держборгу США, які рішення нового президента можуть призвести до ще більшого зростання та чому допомога США іншим країнам – не основна проблема.

Невтішні прогнози для США

Як пояснив під час розмови з 24 Каналом аналітик Андрій Шевчишин, серед основних причин, чому держборг США росте, – ставка ФРС. Якщо глянути на динаміку державного боргу США, то можна побачити, коли він зростав. Тож це відбувалося після криз, коли з'являлися так звані вертолітні гроші через пом'якшення від ФРС.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Таким чином, уряд витрачає більше, аніж отримує від податків. Це називається активною стимулюючою політикою, коли ставки нульові. Всі беруть кредити та позики, а витрати покриває держава.

Довідка: ФРС виконує роль центробанку у США, тож відповідає за здійснення монетарної політики й може підвищувати та понижувати відсоткову ставку. Рівень відсоткової ставки ФРС впливає на фінансові ринки (зокрема форекс, фондові біржі, ринки облігацій). Головна мета ФРС – забезпечення стабільності фінансової системи.

Друга причина – активні соціальні соцпрограми, які проводились в США. Наприклад, "Обамакеєр" (доступне медичне страхування, зокрема для тих, хто раніше його не мав), різні соціальні проєкти, стимулювання пільгових кредитів тощо.

Зараз Трамп пропонує знизити податки. А за кошт чого це відбуватиметься? Звичайно, що за рахунок надходжень або за рахунок цих нових залучень, тобто нового боргу. Крім того, зростають витрати на оборону. Ну і політика ФРС, а це відсоткові виплати, тобто обслуговування боргу,

– додає Шевчишин.

Що стосується обслуговування боргу, то спочатку ставки були нульовими, а потім зросли. Крім того, розміщення нових облігацій починає "приторможуватися", адже деякі країни на фоні протекційної тарифної війни Трампа продають облігації. США викупляє їх, а це знову ж таки за рахунок боргу.

Цікаво й те, що про ріст державного боргу США занепокоєні та у МВФ. Як повідомляє Financial Times, там радять взяти під контроль його.

Гіта Гопінат Перша заступниця директора-розпорядника МВФ Державний дефіцит США занадто великий, його необхідно зменшувати.

Відомо, що такі коментарі МВФ пролунали після того, як агентство Moody's позбавило США останнього вищого кредитного рейтингу ААА.

Причиною зниження рейтингу стало побоювання щодо подальшого зростання державного боргу країни. Крім того, інвесторів непокоять обіцянки Трампа щодо продовження податкових пільг після 2025 року.

Однак у Білому домі стверджують, що економічне зростання США компенсує податкові пільги, але в Moody's заявляють, що нові ініціативи Трампа можуть підвищити дефіцит США до майже 9% ВВП до 2035 року з 6,4% ВВП у 2024 році.

Мита та зміни в оподаткуванні можуть збільшити держборг США

Палата представників США ухвалила законопроєкт президента Дональда Трампа, який зменшує податки. Утім, така ініціатива може скоротити соціальні витрати та збільшити й так великий державний борг, вважають у Reuters.

Передбачається зниження корпоративного податку із 21% до 20% , а поріг вирахувань із податкової бази для малого бізнесу США, пов'язаних із комерційною діяльністю та дивідендами, зросте з 20% до 23%.

, а поріг вирахувань із податкової бази для малого бізнесу США, пов'язаних із комерційною діяльністю та дивідендами, зросте з 20% до 23%. Крім того, запроваджується прискорена амортизація інвестицій , яка зменшує податкову базу і для нових підприємств може сягати 100%. Натомість зниження податку до 15% для промислових компаній США не реалізували, хоча Трамп обіцяв раніше це зробити.

, яка зменшує податкову базу і для нових підприємств може сягати 100%. Натомість зниження податку до 15% для промислових компаній США не реалізували, хоча Трамп обіцяв раніше це зробити. Для громадян чинні вирахування залишаться, а максимальна ставка податку на доходи фізичних осіб не перевищить 37%.

не перевищить 37%. Найбільші зміни стосуватимуться федеральних вирахувань за податками штатів та муніципалітетів (SALT): їхній ліміт підняли з 10 тисяч доларів до 40 тисяч доларів на рік. Однак ця зміна дорого коштуватиме федеральному бюджету.

Зверніть увагу! Згідно з даними Міністерства фінансів США на початку січня 2025 року, загальний держборг вперше в історії країни перевищив 34 трильйони доларів. У лютому Трамп заявив, що держборг становить 36 трильйонів доларів.

Держборг США може перевищити 100% ВВП

Річ у тім, що за даними Бюджетного управління Конгресу, у 2024 році обсяг державного боргу США становив 98% ВВП, а 10 років тому – лише 73%. Отже, як повідомляє Шевчишин, ймовірність щодо того, що держборг США може перевищити 100% ВВП досить висока.

Ця проблема накопичувалась ще з початку 2008 року, коли було прийнято рішення щодо кількісного пом'якшення. Тоді гроші видавали для пом'якшення з нульовим відсотком. Відтак влада стимулювала споживання, а потім інфляція частково "проковтнула" це зростання, гроші знецінилися. Якщо ми подивимося наскільки знецінився долар і як зросли ціни, ми побачимо, що це доволі суттєво,

– зауважує аналітик Шевчишин.

Якщо ж ставки в США залишатимуться високими, то і витрати на обслуговування боргу будуть високими. Для розв'язання цієї проблеми знадобиться новий борг.

Вихід з цієї боргової ями досить складний та нешвидкий. Штатам знадобиться нова економічна політика, коли поточний борг потрібно "спалити в інфляційному полум'ї" або отримати якийсь зовнішній ринок, щоб нове розширення дозволило "проковтнути" борг,

– пояснює Андрій Шевчишин.

Раніше Трамп вже заявляв, що є ідея інвестування в США з боку близькосхідних компаній. Відтак нещодавнє турне президента в Саудівську Аравію та Катар призвело до угоди на трильйон з половиною доларів інвестицій. Це повинно сповільнить ситуацію зі зростом держборгу.

Цікаво! Долар є всесвітньою резервною валютою і друкують цю валюту лише США. Отже, країна досі залишається надійним боржником попри заяви щодо заяви інших про продаж американських облігацій після тарифної війни Трампа.

Держборг США росте не через допомогу іншим країнам

Ще у 2017 році Дональд Трамп при першій своїй каденції заявив в інтерв'ю Forbes, що Америка допомагає всім так, що тепер винна 20 трильйонів доларів.

У 2024 році, під час виборчої кампанії Трампа, риторика щодо державного боргу була ідентичною до тієї ж, що й у 2017 році.

Відтепер, Сенате США, слухайте: жодні гроші у формі іноземної допомоги не повинні надаватися жодній країні, окрім випадків позики, а не просто безоплатної. Її можна позичити на надзвичайно вигідних умовах, наприклад без відсотків і на необмежений термін, але все ж таки це позика,

– написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Пост чинного президента США щодо грошової допомоги іншим країнам / Скриншот з акаунту Трампа у соцмережі Truth Social

Утім, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин каже, що такі слова Трампа є, найімовірніше, політичним гаслом й додає: економічний сенс у цьому таки є, адже формується перспектива повернення позик.

Сама міжнародна допомога, за деякими оцінками, на рівні близько 1% від федерального бюджету. Це гуманітарна, економічна та військова допомоги. Насправді це дуже невелика частинка,

– каже пан Андрій.

Річ у тім, що "вільними грошима" США могли залучати країни-друзів та стимулювати через них свої інтереси. Крім того, така допомога формує високу конкуренцію між країнами-донорами. Крім США, у цей список входить Китай.

Але після того, як будуть введені безвідсоткові позики на міжнародну допомогу в США, інші країни розумітимуть, що все доведеться повернути й відмовлятимуться від такої допомоги.

Економіст Іван Ус погоджується з тим, що держборг США росте не через міжнародну допомогу іншим країнам. Він у коментарі 24 Каналу пояснив, що насправді проблема економіки США полягає в тому, що більшість розрахунків у світі – а це, за даними, 43% – у доларах США.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Тобто фактично США через те, що їх валюта, є основною у світі, практично можуть нічого не робити, а випускати лише долари. І все будуть мати. Але ж, коли ви випускаєте долари, ви маєте постійне зростання.

Економіст Ус додає, що таким чином, це прямий наслідок домінантної ролі долара у світі. Тобто поки долар грає цю роль, навряд чи щось зміниться.

Який відсоток від ВВП США виділяє на допомогу іншим країнам У 2022 році витрати на міжнародну допомогу склали 70,3 мільярда доларів – менш як 1% від усіх бюджетних видатків, або 0,25% ВВП країни, повідомляють у Комітеті відповідального федерального бюджету.

У 2023 році сума склала 66 мільярдів доларів, відповідно до даних The Progressive Policy Institute, тобто 0,75% від усіх бюджетних видатків або 0,15% ВВП.

Чи надаватиме США Україні грошову допомогу

Стає зрозумілим, що США нібито хочуть заявити про роль допомоги Україні у зростанні їхнього держборгу.

Однак на кінець 2024 року державний борг США, якщо я не помиляюсь, становив 36 трильйонів доларів. Зараз він становить десь до 40 трильйонів доларів. А США надали Україні приблизно 100 мільярдів доларів. Скажімо так: такі вкиди – це традиційна для США спроба продемонструвати виборцям, що влада бореться з боргом,

– зауважив пан Іван.

Водночас щодо позик від США, то економіст каже, що про це Трамп говорив вже давно. Навіть якщо глянути на допомогу ЄС для України, то частка грантів є незначною, водночас більше кредитів.

Але тут головне умови кредитів. Наприклад, Євросоюз дає Україні кредит аж на 35 років, хоча спочатку це здавалося нереальним.

До того ж у фінансистів є такий жарт, що нібито коли країні дають гранти, які не потрібно повертати, то це означає, що у країну не вірять. А коли дають у кредит, то кредитори зацікавлені у вашій справі,

– каже Іван Ус.

Тому чим більше буде кредитів – і бажано на умовах подібних до тих, на яких Євросоюз дає кредити Україні – тим більше США будуть зацікавлені в перемозі України.