Що відомо про зниження кредитного рейтингу США

Рейтингове агентство Moody’s 16 травня знизило рейтинг боргу США, позбавивши країну ідеального кредитного рейтингу, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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З трьох основних кредитних рейтингових агентств Moody’s було єдиним, яке втрималося, зберігаючи рейтинг боргу США на рівні ААА з 1917 року. Тепер воно оцінює кредитоспроможність США на один рівень нижче, Aa1. Натомість агентства Fitch Ratings і S&P знизили свої кредитні рейтинги боргу США в 2023 і 2011 роках.

На рішення про зниження боргу вплинуло збільшення протягом більш ніж десяти років державного боргу і коефіцієнтів виплати відсотків до рівнів, які значно вищі, ніж у суверенних країн з аналогічним рейтингом,

– йдеться в заяві Moody's.

Вперше Moody’s попередило США про можливе зниження рейтингу в листопаді, посилаючись на нещодавні події. Це включало майже близький до дефолту період влітку 2024 року та пов’язане з цим усунення спікера Палати представників Кевіна Маккарті.

Що це може означати для американців

Інвестори протягом тривалого часу вважали кредитний рейтинг США найнадійнішою з надійних гаваней, але зниження рейтингу Moody's, Fitch і S&P свідчать про те, що він втратив свою бездоганність.

Зниження рейтингу, ймовірно, призведе до зростання прибутків казначейства США, оскільки інвестори бачать більший ризик у позичанні грошей уряду.

Також у CNN повідомили, що цей крок може вразити фінансові ринки та підвищити відсоткові ставки, потенційно створивши додатковий фінансовий тягар для американців, які вже борються з тарифами та інфляцією.