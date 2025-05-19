Что известно о снижении кредитного рейтинга США

Рейтинговое агентство Moody's 16 мая снизило рейтинг долга США, лишив страну идеального кредитного рейтинга, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Из трех основных кредитных рейтинговых агентств Moody's было единственным, которое удержалось, сохраняя рейтинг долга США на уровне ААА с 1917 года. Теперь оно оценивает кредитоспособность США на один уровень ниже, Aa1. Зато агентства Fitch Ratings и S&P снизили свои кредитные рейтинги долга США в 2023 и 2011 годах.

На решение о снижении долга повлияло увеличение в течение более чем десяти лет государственного долга и коэффициентов выплаты процентов до уровней, которые значительно выше, чем у суверенных стран с аналогичным рейтингом,

– говорится в заявлении Moody's.

Впервые Moody's предупредило США о возможном снижении рейтинга в ноябре, ссылаясь на недавние события. Это включало почти близкий к дефолту период летом 2024 года и связанное с этим устранение спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.

Что это может означать для американцев

Инвесторы в течение длительного времени считали кредитный рейтинг США самой надежной из надежных гаваней, но снижение рейтинга Moody's, Fitch и S&P свидетельствуют о том, что он потерял свою безупречность.

Снижение рейтинга, вероятно, приведет к росту доходов казначейства США, поскольку инвесторы видят больший риск в заимствовании денег правительства.

Также в CNN сообщили, что этот шаг может поразить финансовые рынки и повысить процентные ставки, потенциально создав дополнительное финансовое бремя для американцев, которые уже борются с тарифами и инфляцией.