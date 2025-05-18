Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение на сайте президента Украины.

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Зеленский обратился к Трампу

В Ватикане, куда Владимир Зеленский поехал на интронизацию Папы Льва XIV, он пообщался с американскими чиновниками.

Президент с Джей Ди Вэнсом и Марко Рубио говорил о переговорах в Стамбуле, готовность Украины к настоящей дипломатии и полного и безусловного прекращения огня. Речь шла также о новых санкциях и об обмене пленными между Украиной и Россией.

Кроме этого, удалось детально обсудить позиции сторон и дальнейшие шаги в сотрудничестве.

Отдельно на встрече обратили внимание на реализацию соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США. По этому случаю Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу. В его письме описаны новые предложения по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах.