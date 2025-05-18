Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення на сайті президента України.

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Зеленський звернувся до Трампа

У Ватикані, куди Володимир Зеленський поїхав на інтронізацію Папи Лева XIV, він поспілкувався з американськими посадовцями.

Президент із Джей Ді Венсом та Марко Рубіо говорив про перемовини в Стамбулі, готовність України до справжньої дипломатії та повного й безумовного припинення вогню. Йшлося також про нові санкції та обмін полоненими між Україною та Росією.

Окрім цього, вдалося детально обговорити позиції сторін і подальші кроки у співпраці.

Окремо на зустрічі звернули увагу на реалізацію угоди про економічне партнерство між Україною та США. З цієї нагоди Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа. У його листі описані нові пропозиції щодо співпраці в оборонно-промисловій і торгівельній сферах.