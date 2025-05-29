Госдолг США достигает исторических максимумов. Если раньше речь шла о сумме в более 36 триллионов долларов, то сейчас он достиг 40 триллионов долларов. Причин роста немало: от политики Федеральной резервной системы (ФРС) до новых инициатив Трампа, например высокие пошлины.

Хуже всего то, что динамика роста госдолга может превысить 100% ВВП США, а это, в свою очередь, будет угрожать глобальной финансовой стабильности. В то же время Дональд Трамп перекладывает частично ответственность на выделенную помощь другим странам и обещает ввести льготные кредиты.

24 Канал проанализировал, что привело к росту госдолга США, какие решения нового президента могут привести к еще большему росту и почему помощь США другим странам – не основная проблема.

Неутешительные прогнозы для США

Как объяснил во время разговора с 24 Каналом аналитик Андрей Шевчишин, среди основных причин, почему госдолг США растет, – ставка ФРС. Если взглянуть на динамику государственного долга США, то можно увидеть, когда он рос. Так что это происходило после кризисов, когда появлялись так называемые вертолетные деньги из-за смягчения от ФРС.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Таким образом, правительство тратит больше, чем получает от налогов. Это называется активной стимулирующей политикой, когда ставки нулевые. Все берут кредиты и займы, а расходы покрывает государство.

Справка: ФРС выполняет роль центробанка в США, поэтому отвечает за осуществление монетарной политики и может повышать и понижать процентную ставку. Уровень процентной ставки ФРС влияет на финансовые рынки (включая форекс, фондовые биржи, рынки облигаций). Главная цель ФРС – обеспечение стабильности финансовой системы.

Вторая причина – активные социальные соцпрограммы, которые проводились в США. Например, "Обамакеер" (доступное медицинское страхование, в частности для тех, у кого раньше его не было), различные социальные проекты, стимулирование льготных кредитов и тому подобное.

Сейчас Трамп предлагает снизить налоги. А за счет чего это будет происходить? Конечно, что за счет поступлений или за счет этих новых привлечений, то есть нового долга. Кроме того, растут расходы на оборону. Ну и политика ФРС, а это процентные выплаты, то есть обслуживание долга,

– добавляет Шевчишин.

Что касается обслуживания долга, то сначала ставки были нулевыми, а потом выросли. Кроме того, размещение новых облигаций начинает "притормаживаться", ведь некоторые страны на фоне протекционной тарифной войны Трампа продают облигации. США выкупает их, а это опять-таки за счет долга.

Интересно и то, что о росте государственного долга США обеспокоены и в МВФ. Как сообщает Financial Times, там советуют взять под контроль его.

Гита Гопинат Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Государственный дефицит США слишком большой, его необходимо уменьшать.

Известно, что такие комментарии МВФ прозвучали после того, как агентство Moody's лишило США последнего высшего кредитного рейтинга ААА.

Причиной снижения рейтинга стало опасение относительно дальнейшего роста государственного долга страны. Кроме того, инвесторов беспокоят обещания Трампа о продлении налоговых льгот после 2025 года.

Однако в Белом доме утверждают, что экономический рост США компенсирует налоговые льготы, но в Moody's заявляют, что новые инициативы Трампа могут повысить дефицит США до почти 9% ВВП к 2035 году с 6,4% ВВП в 2024 году.

Пошлины и изменения в налогообложении могут увеличить госдолг США

Палата представителей США приняла законопроект президента Дональда Трампа, который уменьшает налоги. Впрочем, такая инициатива может сократить социальные расходы и увеличить и так большой государственный долг, считают в Reuters.

Предполагается снижение корпоративного налога с 21% до 20% , а порог вычетов из налоговой базы для малого бизнеса США, связанных с коммерческой деятельностью и дивидендами, возрастет с 20% до 23%.

, а порог вычетов из налоговой базы для малого бизнеса США, связанных с коммерческой деятельностью и дивидендами, возрастет с 20% до 23%. Кроме того, вводится ускоренная амортизация инвестиций , которая уменьшает налоговую базу и для новых предприятий может достигать 100%. Зато снижение налога до 15% для промышленных компаний США не реализовали, хотя Трамп обещал ранее это сделать.

, которая уменьшает налоговую базу и для новых предприятий может достигать 100%. Зато снижение налога до 15% для промышленных компаний США не реализовали, хотя Трамп обещал ранее это сделать. Для граждан действующие вычеты останутся, а максимальная ставка налога на доходы физических лиц не превысит 37%.

не превысит 37%. Самые большие изменения будут касаться федеральных вычетов по налогам штатов и муниципалитетов (SALT): их лимит подняли с 10 тысяч долларов до 40 тысяч долларов в год. Однако это изменение дорого будет стоить федеральному бюджету.

Обратите внимание! Согласно данным Министерства финансов США в начале января 2025 года, общий госдолг впервые в истории страны превысил 34 триллиона долларов. В феврале Трамп заявил, что госдолг составляет 36 триллионов долларов.

Госдолг США может превысить 100% ВВП

Дело в том, что по данным Бюджетного управления Конгресса, в 2024 году объем государственного долга США составил 98% ВВП, а 10 лет назад – только 73%. Следовательно, как сообщает Шевчишин, вероятность относительно того, что госдолг США может превысить 100% ВВП достаточно высока.

Эта проблема накапливалась еще с начала 2008 года, когда было принято решение о количественном смягчении. Тогда деньги выдавали для смягчения с нулевым процентом. Поэтому власть стимулировала потребление, а потом инфляция частично "проглотила" этот рост, деньги обесценились. Если мы посмотрим насколько обесценился доллар и как выросли цены, мы увидим, что это довольно существенно,

– отмечает аналитик Шевчишин.

Если же ставки в США будут оставаться высокими, то и расходы на обслуживание долга будут высокими. Для решения этой проблемы понадобится новый долг.

Выход из этой долговой ямы достаточно сложный и небыстрый. Штатам понадобится новая экономическая политика, когда текущий долг нужно "сжечь в инфляционном пламени" или получить какой-то внешний рынок, чтобы новое расширение позволило "проглотить" долг,

– объясняет Андрей Шевчишин.

Ранее Трамп уже заявлял, что есть идея инвестирования в США со стороны ближневосточных компаний. Поэтому недавнее турне президента в Саудовскую Аравию и Катар привело к соглашению на триллион с половиной долларов инвестиций. Это должно замедлить ситуацию с ростом госдолга.

Интересно! Доллар является всемирной резервной валютой и печатают эту валюту только США. Таким образом, страна до сих пор остается надежным должником несмотря на заявления относительно заявления других о продаже американских облигаций после тарифной войны Трампа.

Госдолг США растет не из-за помощи другим странам

Еще в 2017 году Дональд Трамп при первой своей каденции заявил в интервью Forbes, что Америка помогает всем так, что теперь должна 20 триллионов долларов.

В 2024 году, во время избирательной кампании Трампа, риторика по государственному долгу была идентичной той же, что и в 2017 году.

Отныне, Сенате США, слушайте: никакие деньги в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной стране, кроме случаев займа, а не просто безвозмездной. Ее можно одолжить на чрезвычайно выгодных условиях, например без процентов и на неограниченный срок, но все же это заем,

– написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Пост действующего президента США относительно денежной помощи другим странам / Скриншот с аккаунта Трампа в соцсети Truth Social

Впрочем, финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорит, что такие слова Трампа являются, скорее всего, политическим лозунгом и добавляет: экономический смысл в этом все-таки есть, ведь формируется перспектива возврата займов.

Сама международная помощь, по некоторым оценкам, на уровне около 1% от федерального бюджета. Это гуманитарная, экономическая и военная помощь. На самом деле это очень небольшая частица,

– говорит господин Андрей.

Дело в том, что "свободными деньгами" США могли привлекать страны-друзей и стимулировать через них свои интересы. Кроме того, такая помощь формирует высокую конкуренцию между странами-донорами. Кроме США, в этот список входит Китай.

Но после того, как будут введены беспроцентные займы на международную помощь в США, другие страны будут понимать, что все придется вернуть и отказываться от такой помощи.

Экономист Иван Ус соглашается с тем, что госдолг США растет не из-за международной помощи другим странам. Он в комментарии 24 Канала объяснил, что на самом деле проблема экономики США заключается в том, что большинство расчетов в мире – а это, по данным, 43% – в долларах США.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований То есть фактически США из-за того, что их валюта, является основной в мире, практически могут ничего не делать, а выпускать только доллары. И все будут иметь. Но, когда вы выпускаете доллары, вы имеете постоянный рост.

Экономист Ус добавляет, что таким образом, это прямое следствие доминирующей роли доллара в мире. То есть пока доллар играет эту роль, вряд ли что-то изменится.

Какой процент от ВВП США выделяет на помощь другим странам В 2022 году расходы на международную помощь составили 70,3 миллиарда долларов – менее 1% от всех бюджетных расходов, или 0,25% ВВП страны, сообщают в Комитете ответственного федерального бюджета.

В 2023 году сумма составила 66 миллиардов долларов, в соответствии с данными The Progressive Policy Institute, то есть 0,75% от всех бюджетных расходов или 0,15% ВВП.

Будет ли США предоставлять Украине денежную помощь

Становится понятным, что США якобы хотят заявить о роли помощи Украине в росте их госдолга.

Однако на конец 2024 года государственный долг США, если я не ошибаюсь, составлял 36 триллионов долларов. Сейчас он составляет где-то до 40 триллионов долларов. А США предоставили Украине примерно 100 миллиардов долларов. Скажем так: такие вбросы – это традиционная для США попытка продемонстрировать избирателям, что власть борется с долгом,

– отметил господин Иван.

В то же время относительно займов от США, то экономист говорит, что об этом Трамп говорил уже давно. Даже если взглянуть на помощь ЕС для Украины, то доля грантов незначительна, одновременно больше кредитов.

Но здесь главное условия кредитов. Например, Евросоюз дает Украине кредит аж на 35 лет, хотя сначала это казалось нереальным.

К тому же у финансистов есть такая шутка, что якобы когда стране дают гранты, которые не нужно возвращать, то это означает, что в страну не верят. А когда дают в кредит, то кредиторы заинтересованы в вашем деле,

– говорит Иван Ус.

Поэтому чем больше будет кредитов – и желательно на условиях подобных тем, на которых Евросоюз дает кредиты Украине – тем больше США будут заинтересованы в победе Украины.