От чего будет зависеть курс евро на следующей неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой говорит, что евро будет держаться в среднем от 45,50 гривны до 47,50 гривны за валюту.

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Поэтому, формировать курс на следующей неделе будут мировые тренды, например торги пары доллар/евро. Именно они будут определять текущий курс европейской валюты.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Сейчас соотношение этих валют является более или менее адекватным экономической ситуации в мире, вызванной "таможенным новаторством" США: 1 евро = 1,12 – 1,15 доллара.

Несмотря на такую ситуацию, Лесовой не советует менять курс доллара и курс евро для выгоды. Все потому, что сейчас нет причин для обесценивания доллара, а потому курс евро по отношению к доллару не будет "бешеным".

Заметьте! С 16 июня по 22 июня курс евро на межбанке и на наличном рынке будут на одинаковом уровне – 45,50 – 47,50 гривны.