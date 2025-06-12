Как изменятся ставки по депозитам во второй половине июня

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу указывает, что ставки по гривневым вкладам в среднем составят от 13% до 14,5% годовых.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Среди потенциальных вкладчиков есть депозиты сроком от 6 до 9 месяцев и на 1 год, по которым как раз и предлагается самая высокая доходность – средние показатели 14,5% годовых, а максимальные – 16 – 17% годовых.

Нужно заметить и то, что ставки по валютным вкладам продолжают снижаться:

до ориентиров 0,8% годовых на вклады в евро;

1 – 1,1% – на вклады в долларах.

Такие низкие проценты не могут удовлетворить потенциальных вкладчиков, именно поэтому прирост в этом сегменте почти равен нулю. В то же время и оттока клиентов не наблюдается: часть граждан несмотря на низкую доходность использует валютные депозиты, как своеобразный "сейф" для хранения денег,

– говорит Замотаев

Как говорит банкир, часто такие клиенты используют несколько механизмов для сбережения и сохранения средств. Такими могут быть, например, гривневые вклады, ОВГЗ и драгоценные металлы.

Обратите внимание! Замотаев указывает, что сейчас комбанки активно конкурируют между собой за новых вкладчиков, однако далеко не все, как это было еще 1 – 1,5 месяца назад.