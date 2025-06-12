Иностранные банки получают доступ к средствам россиян

В частности речь идет о снижении в десять раз минимального гарантийного депозита – с 1 миллиарда до 90 миллионов рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Также среди нововведений есть право работать со средствами населения. Такие поправки к закону подготовил Минфин, сейчас они проходят межведомственное согласование.

Что известно о филиалах в российских банках? Право открывать филиалы в России банки из других стран получили в сентябре 2024 года. Санкции в отношении Московской биржи усложнили проведение расчетов во внешней торговле. После этого были приняты законы, которые легализовали ряд альтернативных способов расчетов. Среди этих мер было и разрешение на открытие филиалов.

Как отмечают медиа, возможности филиалов были весьма ограниченными, ведь они могли обслуживать только бизнес (юридических лиц и ФЛП). В то же время физическим лицам разрешалось только осуществлять обмен валют и денежные переводы. Однако открывать счета для граждан в таких филиалах было запрещено.

Минфин предлагает сделать их практически полноценными банками. Прежде всего – отменить запрет на открытие и ведение счетов для физических лиц,

– пишут российские СМИ.

Это откроет иностранным банкам через филиалы доступ к средствам населения. По данным ЦБ, на конец апреля средства граждан в банках составляли 59,4 триллиона рублей, или 30% пассивов банковской системы. Средства юридических лиц – 57,4 триллиона рублей.

Кроме того, планируется разрешить филиалам иностранных банков:

осуществлять операции с драгоценными металлами;

открывать металлические счета для населения и бизнеса;

работать на фондовом рынке.

Заметьте! К тому же будет смягчено ограничение на наем российского персонала. Сейчас закон требует, чтобы не менее половины работников филиала были гражданами России, но этот порог предлагается снизить вдвое, до 25%.