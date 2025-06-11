Сколько заработали похоронные компании в России

В январе-апреле 2025 года похоронные компании заработали 39,5 миллиардов рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.

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Это на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший доход показали ритуальные организации Санкт-Петербурга – за указанный период они получили почти 3,7 миллиардов рублей.

В Подмосковье суммарный заработок профильных компаний достиг 3,2 миллиарда рублей (+12,9%), в Краснодарском крае – 1,9 миллиарда рублей (+12,2%), в Татарстане – 1,1 миллиард рублей (+15,8%), в Свердловской области – 1,1 миллиард рублей (+8,4%).

Почему выросли доходы похоронных компаний

Текущие темпы роста похоронной отрасли вызваны как инфляцией, достигшей к концу апреля 10,23% в годовом выражении, так и увеличением смертности.

В январе-апреле умерли 662,7 тысяч человек, что на 4,5% больше год к году. Также, по данным статистического ведомства, в апреле изготовление гроба подорожало на 9% год к году, до 8,2 тысяч рублей а копание могилы – на 14,7%, до 11,6 тысяч рублей.

Опытные игроки на рынке похоронных услуг вынуждены поднимать цены в пределах инфляции, а фирмы-однодневки наоборот демпингуют,

– пишут в издании.

На фоне существенного подорожания ритуальных услуг россияне начали сокращать расходы на погребение родственников. В октябре-декабре 2024 года традиционные похороны в России обходились в среднем в 25,1 тысяч рублей, что почти на 15% дороже, чем в 2023-м.

Также в 2025 году заметно вырос спрос на гробы из картона, которые стоят 1,5–6 тысяч рублей против 8 000 рублей за деревянные. Продавцы утверждают, что картонные гробы выдерживают нагрузку до 150 кг и полностью разлагаются в земле за полгода, а не за несколько десятков лет, как деревянные.