Скільки заробили похоронні компанії в Росії

У січні-квітні 2025 року похоронні компанії заробили 39,5 мільярдів рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

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Це на 12,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільший дохід показали ритуальні організації Санкт-Петербурга – за вказаний період вони отримали майже 3,7 мільярдів рублів.

У Підмосков'ї сумарний заробіток профільних компаній досяг 3,2 мільярди рублів(+12,9%), у Краснодарському краї – 1,9 мільярди рублів (+12,2%), у Татарстані – 1,1 мільярд рублів (+15,8%), у Свердловській області – 1,1 мільярд рублів (+8,4%).

Чому зросли доходи похоронних компаній

Поточні темпи зростання похоронної галузі спричинені як інфляцією, що досягла до кінця квітня 10,23% у річному вираженні, так і збільшенням смертності.

У січні-квітні померли 662,7 тисяч осіб, що на 4,5% більше рік до року. Також, за даними статистичного відомства, у квітні виготовлення труни подорожчало на 9% рік до року, до 8,2 тисяч рублів а копання могили – на 14,7%, до 11,6 тисяч рублів.

Досвідчені гравці на ринку похоронних послуг змушені піднімати ціни в межах інфляції, а фірми-одноденки навпаки демпінгують,

– пишуть у виданні.

На тлі суттєвого подорожчання ритуальних послуг росіяни почали скорочувати витрати на поховання родичів. У жовтні-грудні 2024 року традиційний похорон у Росії обходився в середньому в 25,1 тисяч рублів, що майже на 15% дорожче, ніж 2023-го.

Також у 2025 році помітно зріс попит на труни з картону, які коштують 1,5–6 тисяч рублів проти 8 000 рублів за дерев'яні. Продавці стверджують, що картонні труни витримують навантаження до 150 кг і повністю розкладаються у землі за півроку, а не за кілька десятків років, як дерев'яні.