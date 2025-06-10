Про це 24 Каналу розповів російський політтехнолог Аббас Галлямов. За його словами, вже лунали думки, що, можливо, там навіть спробують оголосити мобілізацію в Росії. Але, звісно, точно спрогнозувати тут не вийде.

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Чи оголосять в Росії мобілізацію

Як наголосив Галлямов, радикальне крило Кремля вже давно просило Путіна, аби той погодився на мобілізацію. Видавалося, що у травні 2023 року її оголосять. Але ця тема дещо затихла.

Була інформація, що буцімто так звані "технократи" у Кремлі переконували диктатора цього не робити, адже мобілізації вдарить по внутрішній ситуації в Росії. Радикальне крило ж біситься, бо окупанти закінчуються.

Багато що тут залежить, як не дивно, від Дональда Трампа. Президент США виступає проти ескалації війни в Україні та закликає до її припинення.

Мобілізація – це ескалація. Він погодився на певне продовження бойових дій. Не вводить санкцій; не дає Україні зброї та й загалом не робить нічого, щоб зупинити Путіна. Карт-бланш на продовження війни Путін отримав. А чи є у нього карт-бланш на ескалацію у вигляді мобілізації? Невідомо,

– сказав Галлямов.

Ще буквально нещодавно Трамп давав Путіну два тижні на завершення війни. Цей період минув, але президент США тепер взагалі не говорить про покарання для російського диктатора. Він навіть почав розповідати, що розуміє Путіна.